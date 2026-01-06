Чому Повалій насправді втекла з України: розкрито сенсаційну причину зради

Відомий український комік і телеведучий Євген Кошовий поділився власною версією того, як співачка Таїсія Повалій залишила Україну на початку повномасштабних подій. У розмові з ISLNDTV він заявив, що до цієї історії міг бути причетний колишній президент України Віктор Янукович, який раніше втік з країни.

Фото: з відкритих джерел

За словами Кошового, колишній глава держави, ймовірно, мав контакт з артисткою та міг завчасно попередити її про небезпеку перебування в Україні. Гуморист припускає, що Повалій отримала чіткий сигнал про те, що подальше життя в країні може мати для неї серйозні наслідки.

"На мою думку, коли тікав Янукович, він, напевно, сказав Таї: "Тобі теж щось прилетить"", — поділився комік.

Комік вважає, що Янукович міг не лише застерегти співачку, а й запропонувати їй гарантії безпеки та сприяння з боку російської політичної верхівки. На його думку, артистка скористалася нагодою, зважаючи на власні інтереси та прагнення зберегти комфортний рівень життя.

Кошового особливо обурює поведінка Повалій після переїзду до Росії. Він звертає увагу на те, що, виступаючи на престижних майданчиках країни-агресора, співачка продовжує виконувати пісні українською мовою, створюючи образ "екзотичної українки" для російської публіки.

Комік також висловив думку, що така позиція може мати для Повалій серйозні наслідки у майбутньому. На його переконання, історія знає чимало прикладів, коли зрадники з часом втрачали підтримку тих, кому вони намагалися догодити. Саме така доля, на думку Кошового, може чекати й на співачку.

