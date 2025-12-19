Похороны Степана Гиги превратились в циничное событие: озвучено серьезное обвинение

Народный артист Украины и композитор Ярослав Борута после похорон Степана Гиги подверг резкой критике поведение столичных артистов. По словам Боруты, на прощании присутствовали все, кто действительно уважал и дружил со Степаном Гигой.

Фото: из открытых источников

"Конечно, некоторые из ряда причин не смогли прибыть, но меня возмущает, что определенные звезды, особенно из Киева, начали активно комментировать смерть артиста и выкладывать старые фото с ним. Это выглядит как пиар на горе его семьи", – отметил композитор.

"Все прошло бы незаметно, если бы не приехавшие во Львов не начали публиковать давние фото со Степаном и выписывать под ними чушь, делая пиар на горе его семьи. Особенно это касается столичных "звезд", — добавил Борута.

Он подчеркнул, что все настоящие друзья Степана Гиги приехали 14 и 15 декабря, чтобы провести музыканта в последний путь.

"Я не верю, что вы все были так заняты, что не смогли приехать. К примеру, Михаил Грицкан отменил свой концерт и попрощался с маэстро. У вас нет морального или иного права что-то писать об этом человеке! Вы не его друзья и никогда ими не были, потому что настоящие друзья 14 и 15 декабря были во Львове! — подытожил композитор.

Напомним, Степан Гига скончался 12 декабря во львовской больнице, куда попал еще в середине ноября. Прощание состоялось 14 и 15 декабря, после чего семья артиста сделала важное заявление.

Как уже писали "Комментарии", смерть Степана Гиги стала болезненной утратой для украинской культуры. Народный артист Украины ушел из жизни, оставив после себя песни, ставшие частью национальной памяти. После трагического известия в сети появились редкие архивные фотографии, показывающие Гигу задолго до славы.