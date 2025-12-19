Похорон Степана Гіги перетворився в цинічну подію: озвучено серйозне звинувачення

Народний артист України та композитор Ярослав Борута після похорону Степана Гіги різко розкритикував поведінку столичних артистів.

Фото: з відкритих джерел

За словами Борути, на прощанні були присутні всі, хто справді поважав і дружив зі Степаном Гігою.

"Звичайно, дехто з низки причин не зміг прибути, але мене обурює, що певні зірки, особливо з Києва, почали активно коментувати смерть артиста та викладати старі фото з ним. Це виглядає як піар на горі його родини", — зазначив композитор.

"Все минуло б непомітно, якби ті, хто не приїхав до Львова, не почали публікувати давні фото зі Степаном і виписувати під ними нісенітниці, роблячи піар на горі його родини. Особливо це стосується столичних “звьозд”, — додав Борута.

Він підкреслив, що всі справжні друзі Степана Гіги приїхали 14 і 15 грудня, аби провести музиканта в останню путь.

"Я не вірю, що ви всі були настільки зайняті, що не змогли приїхати. Наприклад, Михайло Грицкан скасував свій концерт і попрощався з маестро. Ви не маєте морального чи іншого права щось писати про цю людину! Ви не його друзі і ніколи ними не були, бо справжні друзі 14 і 15 грудня були у Львові!" — підсумував композитор.

Нагадаємо, Степан Гіга помер 12 грудня у львівській лікарні, куди потрапив ще в середині листопада. Прощання відбулося 14 та 15 грудня, після чого родина артиста зробила важливу заяву.

