logo_ukra

BTC/USD

86381

ETH/USD

2824.39

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Був без вусів: як виглядав Степан Гіга у молодості - рідкісні архівні фото
commentss НОВИНИ Всі новини

Був без вусів: як виглядав Степан Гіга у молодості - рідкісні архівні фото

Рідкісні фото Степана Гіги з молодих років. Як виглядав співак у юності.

18 грудня 2025, 07:45
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Смерть Степана Гіги стала болючою втратою для української культури. Народний артист України пішов із життя, залишивши після себе пісні, які стали частиною національної пам’яті. Після трагічної звістки в мережі з’явилися рідкісні архівні світлини, що показують Гігу задовго до слави.

Був без вусів: як виглядав Степан Гіга у молодості - рідкісні архівні фото

Степан Гіга. Фото з відкритих джерел

Степан Гіга народився 16 листопада 1959 року у закарпатському селі Білки. Батько майбутнього співака працював кочегаром, а мати на заводі. Любов до музики проявилася ще в дитинстві Гіги. Талант хлопця помітив шкільний учитель співів Михайло Копинець, який почав навчати його вокалу та гри на баяні.

Степан Гіга кілька разів намагався вступити до музичного училища в Ужгороді, але зазнавав невдач. Певний час працював слюсарем і водієм вантажівки, згодом служив в армії. Лише з четвертої спроби йому вдалося вступити до училища.

Був без вусів: як виглядав Степан Гіга у молодості - рідкісні архівні фото - фото 2

Степан Гіга в юності. Фото: Скриншот з відео "ПравдаТут"

Був без вусів: як виглядав Степан Гіга у молодості - рідкісні архівні фото - фото 2

Степан Гіга в юності. Фото: Скриншот з відео "ПравдаТут"

Після навчання Гіга повернувся на Закарпаття, де створив гурт "Бескид" і згодом студію звукозапису GIGARecords. У 1990-х він стрімко став одним із найпопулярніших виконавців країни, отримав звання заслуженого, а потім і народного артиста України.  Степан Гіга був першим співаком, який в незалежній Україні, який отримав нагороду "Золотий диск". 

Був без вусів: як виглядав Степан Гіга у молодості - рідкісні архівні фото - фото 2

Степан Гіга в юності без вусів. Фото: Скриншот з відео "ПравдаТут"

Був без вусів: як виглядав Степан Гіга у молодості - рідкісні архівні фото - фото 2

Степан Гіга. Фото: Скриншот з відео "ПравдаТут"

19 листопада стало відомо про проблеми зі здоров'ям у співака. Повідомлялося, що він перебував у важкому стані, а 12 грудня стало відомо про смерть Степана Гіги. 14 та 15 грудня з ним попрощалися у Львові. Артиста поховали на Личаківському кладовищі.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на могилі Степана Гіги посадили не молоду яворину.

Також "Коментарі" писали, що Павло Зібров розповів про хворобу Степана Гіги.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини