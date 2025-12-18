Був без вусів: як виглядав Степан Гіга у молодості - рідкісні архівні фото

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Смерть Степана Гіги стала болючою втратою для української культури. Народний артист України пішов із життя, залишивши після себе пісні, які стали частиною національної пам’яті. Після трагічної звістки в мережі з’явилися рідкісні архівні світлини, що показують Гігу задовго до слави.
Степан Гіга. Фото з відкритих джерел
Степан Гіга народився 16 листопада 1959 року у закарпатському селі Білки. Батько майбутнього співака працював кочегаром, а мати на заводі. Любов до музики проявилася ще в дитинстві Гіги. Талант хлопця помітив шкільний учитель співів Михайло Копинець, який почав навчати його вокалу та гри на баяні.
Степан Гіга кілька разів намагався вступити до музичного училища в Ужгороді, але зазнавав невдач. Певний час працював слюсарем і водієм вантажівки, згодом служив в армії. Лише з четвертої спроби йому вдалося вступити до училища.
Степан Гіга в юності. Фото: Скриншот з відео "ПравдаТут"
Степан Гіга в юності. Фото: Скриншот з відео "ПравдаТут"
Після навчання Гіга повернувся на Закарпаття, де створив гурт "Бескид" і згодом студію звукозапису GIGARecords. У 1990-х він стрімко став одним із найпопулярніших виконавців країни, отримав звання заслуженого, а потім і народного артиста України. Степан Гіга був першим співаком, який в незалежній Україні, який отримав нагороду "Золотий диск".
Степан Гіга в юності без вусів. Фото: Скриншот з відео "ПравдаТут"
Степан Гіга. Фото: Скриншот з відео "ПравдаТут"
19 листопада стало відомо про проблеми зі здоров'ям у співака. Повідомлялося, що він перебував у важкому стані, а 12 грудня стало відомо про смерть Степана Гіги. 14 та 15 грудня з ним попрощалися у Львові. Артиста поховали на Личаківському кладовищі.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на могилі Степана Гіги посадили не молоду яворину.
Також "Коментарі" писали, що Павло Зібров розповів про хворобу Степана Гіги.