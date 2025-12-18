Був без вусів: як виглядав Степан Гіга у молодості - рідкісні архівні фото

Смерть Степана Гіги стала болючою втратою для української культури. Народний артист України пішов із життя, залишивши після себе пісні, які стали частиною національної пам’яті. Після трагічної звістки в мережі з’явилися рідкісні архівні світлини, що показують Гігу задовго до слави.

Степан Гіга. Фото з відкритих джерел

Степан Гіга народився 16 листопада 1959 року у закарпатському селі Білки. Батько майбутнього співака працював кочегаром, а мати на заводі. Любов до музики проявилася ще в дитинстві Гіги. Талант хлопця помітив шкільний учитель співів Михайло Копинець, який почав навчати його вокалу та гри на баяні.

Степан Гіга кілька разів намагався вступити до музичного училища в Ужгороді, але зазнавав невдач. Певний час працював слюсарем і водієм вантажівки, згодом служив в армії. Лише з четвертої спроби йому вдалося вступити до училища.

Степан Гіга в юності. Фото: Скриншот з відео "ПравдаТут"

Степан Гіга в юності. Фото: Скриншот з відео "ПравдаТут"

Після навчання Гіга повернувся на Закарпаття, де створив гурт "Бескид" і згодом студію звукозапису GIGARecords. У 1990-х він стрімко став одним із найпопулярніших виконавців країни, отримав звання заслуженого, а потім і народного артиста України. Степан Гіга був першим співаком, який в незалежній Україні, який отримав нагороду "Золотий диск".

Степан Гіга в юності без вусів. Фото: Скриншот з відео "ПравдаТут"

Степан Гіга. Фото: Скриншот з відео "ПравдаТут"

19 листопада стало відомо про проблеми зі здоров'ям у співака. Повідомлялося, що він перебував у важкому стані, а 12 грудня стало відомо про смерть Степана Гіги. 14 та 15 грудня з ним попрощалися у Львові. Артиста поховали на Личаківському кладовищі.

