logo

BTC/USD

110978

ETH/USD

4064.13

USD/UAH

41.73

EUR/UAH

48.76

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды скандал Повалий подверг резкой критике из-за заявления пропагандистам о "общей культуре" с РФ: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

Повалий подверг резкой критике из-за заявления пропагандистам о "общей культуре" с РФ: детали

Известный артист высмеял кремлевское клише о «общей культуре» и остро прошелся по Таисия Повалий.

20 октября 2025, 08:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украинский телеведущий интервьюер Анатолий Анатолич бескомпромиссно высмеял певицу предательницу Таисия Повалий, которая продолжает участвовать в пророссийских проектах.

Повалий подверг резкой критике из-за заявления пропагандистам о "общей культуре" с РФ: детали

Фото: из открытых источников

В одном из новых роликов, распространяемых кремлевскими СМИ, Анатолич саркастически комментирует появление Повалий — артистки, которая уже много лет живет и выступает в России, несмотря на полномасштабную войну.

"Таисия Повалий еще ничего не ответила, а уже идет на х*й. Единственное, что я знаю — ты точно не наша, потому что говно не тонет, Тая", — отметил телеведущий.

На своей странице в Instagram ведущий продолжает в фирменном саркастическом стиле разбирать советские и имперские клише, которыми широко пользуются пророссийские силы. Например, когда речь идет о "борще, сале и Волге", он восклицает: "Не трогай наш борщ, блоха!", реагируя на распространенные фразы о "русском супе" и "общей культуре".

Следует добавить, что Таисия Повалий с 2014 года активно выступает на российской сцене, поддерживает кремлевские праздники и ни разу публично не осудила войну против Украины. После 24 февраля 2022 года ее позиция не изменилась – певица осталась в России и открыто поддерживает пропаганду. В октябре 2022 года ее внесли в санкционный список Украины, а осенью 2024- го у нее конфисковали имущество в пользу государства.

Ранее портал "Комментарии" писал, что украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова, недавно поделившаяся личной историей борьбы с раком, отреагировала на языковой скандал вокруг певицы Насти Каменских, вспыхнувшей после ее заявления об украинском языке и фразе "какая разница".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости