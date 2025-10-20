Повалий подверг резкой критике из-за заявления пропагандистам о "общей культуре" с РФ: детали

Украинский телеведущий – интервьюер Анатолий Анатолич бескомпромиссно высмеял певицу – предательницу Таисия Повалий, которая продолжает участвовать в пророссийских проектах.

Фото: из открытых источников

В одном из новых роликов, распространяемых кремлевскими СМИ, Анатолич саркастически комментирует появление Повалий — артистки, которая уже много лет живет и выступает в России, несмотря на полномасштабную войну.

"Таисия Повалий еще ничего не ответила, а уже идет на х*й. Единственное, что я знаю — ты точно не наша, потому что говно не тонет, Тая", — отметил телеведущий.

На своей странице в Instagram ведущий продолжает в фирменном саркастическом стиле разбирать советские и имперские клише, которыми широко пользуются пророссийские силы. Например, когда речь идет о "борще, сале и Волге", он восклицает: "Не трогай наш борщ, блоха!", реагируя на распространенные фразы о "русском супе" и "общей культуре".

Следует добавить, что Таисия Повалий с 2014 года активно выступает на российской сцене, поддерживает кремлевские праздники и ни разу публично не осудила войну против Украины. После 24 февраля 2022 года ее позиция не изменилась – певица осталась в России и открыто поддерживает пропаганду. В октябре 2022 года ее внесли в санкционный список Украины, а осенью 2024- го у нее конфисковали имущество в пользу государства.

