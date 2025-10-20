logo_ukra

Повалій різко розкритикували через заяву пропагандистам про "спільну культуру" з РФ: деталі
commentss НОВИНИ Всі новини

Повалій різко розкритикували через заяву пропагандистам про "спільну культуру" з РФ: деталі

Відомий артист висміяв кремлівські кліше про «спільну культуру» й гостро пройшовся по Таїсія Повалій.

20 жовтня 2025, 08:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Український телеведучийінтерв’юер Анатолій Анатоліч безкомпромісно висміяв співачкузрадницю Таїсія Повалій, котра продовжує брати участь у проросійських проєктах.

Повалій різко розкритикували через заяву пропагандистам про "спільну культуру" з РФ: деталі

Фото: з відкритих джерел

У одному з нових роликів, який поширюють кремлівські ЗМІ, Анатоліч саркастично коментує появу Повалій — артистки, що вже багато років живе та виступає в Росії, незважаючи на повномасштабну війну.

"Таїсія Повалій ще нічого не відповіла, а вже йде на х*й. Єдине, що я знаю — ти точно не наша, бо гівно не тоне, Тая", — зазначив телеведучий. 

На своїй сторінці в Instagram ведучий продовжує у фірмовому саркастичному стилі розбирати радянські та імперські кліше, якими широко користуються проросійські сили. Наприклад, коли йдеться про "борщ, сало і Волгу", він вигукує: "Не чіпай наш борщ, бл*ха!", реагуючи на поширені фрази про "російський суп" і "спільну культуру".

Варто додати, що Таїсія Повалій з 2014 року активно виступає на російській сцені, підтримує кремлівські свята й жодного разу публічно не засудила війну проти України. Після 24 лютого 2022 року її позиція не змінилася — співачка залишилася в Росії та відкрито підтримує пропаганду. У жовтні 2022 року її внесли до санкційного списку України, а восени 2024го у неї конфіскували майно на користь держави.

