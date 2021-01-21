Prada разорвала контракт с китайской актрисой, узнав о ней шокирующую правду (ФОТО)

Китайская 29-летняя актриса Чжэн Шуан оказалась в центре скандала после того, как о её жизни всплыла шокирующая правда. Сразу после этого всемирно известный бренд Prada разорвал с ней контракт. Об этом сообщает Dailymail.

Актриса Чжэн Шуан отказалась от детей, которых ей вынашивали суррогатные матери - фото: з открытых источников

Так, по информации источника, популярная китайская актриса была обвинена своим бывшим партнером, продюсером Чжаном Хэном, в отказе от двух своих детей. Известно, что их для девушки вынашивали две суррогатные матери из США. Однако после расставания со своим возлюбленным Чжэн не захотела даже слышать об этих детях.

Знаменитость приказала женщинам сделать аборт, так как забирать младенцев она не собиралась. Но суррогатные матери наотрез отказались избавляться от детей. Стоит отметить, что на тот момент обе женщины были на седьмом месяце беременности. Записи разговора с требованиями актрисы также сохранились.





После того как скандал вышел за пределы семьи и о нем узнали в компании Prada, амбассадором которой была Чжэн, контракт был сразу же расторгнут. В компании посчитали, что после случившегося актриса не может оставаться в их команде.

В итоге суррогатные матери родили двоих детей в США. Их отец, он же бывший возлюбленный Чжэн, уехал к детям и теперь он заботится о них, обвиняя девушку в том, что она их бросила.

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