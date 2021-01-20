Стала известна вся правда об отношениях Ксении Мишиной и Александра Эллерта

Героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина решила спросить у своих подписчиков, верят ли они в ее искренние отношения с победителем проекта Александром Эллертом. Она задала вопрос, в котором было всего два варианта ответа – "Любовь" или "Контракт".

Ксения Мишина и Александр Эллерт - фото из открытых источников

Радиоведущий Слава Демин решил не отмалчиваться, а честно ответить девушке на поставленный вопрос. Он заявил, что их отношения не искренние, добавив, что он прекрасно разбирается в том, как делаются подобные реалити-проекты.

"Я спорю, что все отношения у вас по-настоящему... Я знаю, как делается телевизинное шоу. Я думаю, что это все не по-настоящему", — без капли сомнения сказал Слава Демин.

Добавим, что в романтическом шоу "Холостячка" на канале СТБ победителем стал комик и ведущий Александр Эллерт. В пост-шоу проекта стало известно, что они с Ксюшей вместе и уже даже съехались. Однако поклонники не перестают поддавать сомнениям их отношения, поскольку они публичные личности, а участие в проекте сделало их еще популярнее.

Как сообщало издание "Комментарии", осталась ли Ксения Мишина с Александром Эллертом. В прошлую пятницу зрители узнали, что украинская актриса, главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина выбрала в финале Александра Эллерта. Но как сложились их отношения после проекта было интригой…до сегодняшнего дня.

Также мы писали, Мишина и Эллерт рассказали, как скрывали отношения после завершения проекта. Героиня романтического шоу "Холостячка" актриса Ксения Мишина и ее возлюбленный сценарист Александр Эллерт рассказали, как у них получалось скрывать отношения по окончанию проекта. Этим пара поделилась в телепрограмме "Светская жизнь".





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