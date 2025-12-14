logo

"Продала душу дьяволу": первая жена Фединчика эмоционально высказалась об актрисе Денисенко

Виктория Кукса эмоционально высказалась о Наталье Денисенко, обвинив актрису во лжи и вмешательстве в отношения с Андреем Фединчиком

14 декабря 2025, 16:20
Первая жена украинского актера Андрея Фединчика Виктория Кукса эмоционально отреагировала на недавнее интервью его бывшей супруги Натальи Денисенко. Кукса обвинила актрису во лжи и вмешательстве в отношения с Фединчиком, утверждая, что Денисенко знала о семейном статусе мужчины, но все равно вступила в отношения.

"Продала душу дьяволу": первая жена Фединчика эмоционально высказалась об актрисе Денисенко

Виктория Кукса и Наташа Денисенко. Фото: instagram

В комментариях под интервью Денисенко, где она рассказывала о разводе и новых романтических отношениях, Виктория написала, что часть аудитории "проглотит" "лживый" рассказ актрисы. В то же время, она подчеркнула, что есть люди, которые знают правду.

"Я не буду сейчас затрагивать историю 10-летней давности и то, как тебе удалось выйти сухой из воды и рассказывать, что ты "не имела отношений" с моим мужем, пока мы были вместе. Это отдельная история о том, как ты технически влезла в чужую семью", — отметила первая жена Фединчика.

По словам Куксы, Денисенко еще с осени встречалась с женатым мужчиной, зная о его семье и детях. Она добавила, что не винит Фединчика, ведь все вопросы между ними давно решены, и теперь у них дружеские отношения. В то же время Виктория отметила неприемлемое поведение Денисенко.

"Не виню Андрея, потому что мы с ним все вопросы давно закрыли. Он получил свой "бумеранг", как многие пишет, однако я считаю, что самой его карой было прожить столько лет с Денисенко… Денисенко — давно продала душу дьяволу и готова идти по трупам, приплясывая", — написала Виктория.

”Продала душу дьяволу”: первая жена Фединчика эмоционально высказалась об актрисе Денисенко - фото 2

Заявление Виктории Куксы в сторону Натальи Денисенко

Андрей Фединчик и Виктория Кукса были в отношениях пять лет. После развода актер женился на Наталье Денисенко, на которой прожил восемь лет и имеет общего сына. В этом году пара официально расторгла брак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что актриса Наталья Денисенко шокировала причины развода с мужчиной.



