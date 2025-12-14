"Продала душу дьяволу": первая жена Фединчика эмоционально высказалась об актрисе Денисенко

Первая жена украинского актера Андрея Фединчика Виктория Кукса эмоционально отреагировала на недавнее интервью его бывшей супруги Натальи Денисенко. Кукса обвинила актрису во лжи и вмешательстве в отношения с Фединчиком, утверждая, что Денисенко знала о семейном статусе мужчины, но все равно вступила в отношения.

Виктория Кукса и Наташа Денисенко. Фото: instagram

В комментариях под интервью Денисенко, где она рассказывала о разводе и новых романтических отношениях, Виктория написала, что часть аудитории "проглотит" "лживый" рассказ актрисы. В то же время, она подчеркнула, что есть люди, которые знают правду.

"Я не буду сейчас затрагивать историю 10-летней давности и то, как тебе удалось выйти сухой из воды и рассказывать, что ты "не имела отношений" с моим мужем, пока мы были вместе. Это отдельная история о том, как ты технически влезла в чужую семью", — отметила первая жена Фединчика.

По словам Куксы, Денисенко еще с осени встречалась с женатым мужчиной, зная о его семье и детях. Она добавила, что не винит Фединчика, ведь все вопросы между ними давно решены, и теперь у них дружеские отношения. В то же время Виктория отметила неприемлемое поведение Денисенко.

"Не виню Андрея, потому что мы с ним все вопросы давно закрыли. Он получил свой "бумеранг", как многие пишет, однако я считаю, что самой его карой было прожить столько лет с Денисенко… Денисенко — давно продала душу дьяволу и готова идти по трупам, приплясывая", — написала Виктория.

Заявление Виктории Куксы в сторону Натальи Денисенко

Андрей Фединчик и Виктория Кукса были в отношениях пять лет. После развода актер женился на Наталье Денисенко, на которой прожил восемь лет и имеет общего сына. В этом году пара официально расторгла брак.

