"Продала душу дьяволу": первая жена Фединчика эмоционально высказалась об актрисе Денисенко

Slava Kot
Первая жена украинского актера Андрея Фединчика Виктория Кукса эмоционально отреагировала на недавнее интервью его бывшей супруги Натальи Денисенко. Кукса обвинила актрису во лжи и вмешательстве в отношения с Фединчиком, утверждая, что Денисенко знала о семейном статусе мужчины, но все равно вступила в отношения.
Виктория Кукса и Наташа Денисенко. Фото: instagram
В комментариях под интервью Денисенко, где она рассказывала о разводе и новых романтических отношениях, Виктория написала, что часть аудитории "проглотит" "лживый" рассказ актрисы. В то же время, она подчеркнула, что есть люди, которые знают правду.
По словам Куксы, Денисенко еще с осени встречалась с женатым мужчиной, зная о его семье и детях. Она добавила, что не винит Фединчика, ведь все вопросы между ними давно решены, и теперь у них дружеские отношения. В то же время Виктория отметила неприемлемое поведение Денисенко.
Заявление Виктории Куксы в сторону Натальи Денисенко
Андрей Фединчик и Виктория Кукса были в отношениях пять лет. После развода актер женился на Наталье Денисенко, на которой прожил восемь лет и имеет общего сына. В этом году пара официально расторгла брак.
