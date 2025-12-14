logo_ukra

Головна Новини Зірки скандал "Продала душу дияволу": перша дружина Федінчика емоційно висловилася про акторку Денисенко
НОВИНИ

"Продала душу дияволу": перша дружина Федінчика емоційно висловилася про акторку Денисенко

Вікторія Кукса емоційно висловилася про Наталку Денисенко, звинувативши акторку у брехні та втручанні у стосунки з Андрієм Федінчиком

14 грудня 2025, 16:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Перша дружина українського актора Андрія Федінчика Вікторія Кукса емоційно відреагувала на нещодавнє інтерв’ю його колишньої дружини Наталки Денисенко. Кукса звинуватила акторку у брехні та втручанні у стосунки з Федінчиком, стверджуючи, що Денисенко знала про сімейний статус чоловіка, але все одно вступила у стосунки.

"Продала душу дияволу": перша дружина Федінчика емоційно висловилася про акторку Денисенко

Вікторія Кукса та Наталка Денисенко. Фото: instagram

У коментарях під інтерв'ю Наталки Денисенко, де вона розповідала про розлучення та нові романтичні відносини, Вікторія написала, що частина аудиторії "проковтне" "брехливу" розповідь акторки. Водночас вона підкреслила, що є люди, які знають правду.

"Я не буду зараз зачіпати історію 10-річної давнини й те, як тобі вдалося вийти сухою з води, та розповідати, що ти "не мала відносин" з моїм чоловіком, поки ми були разом. Це окрема історія про те, як ти технічно влізла в чужу родину", – зазначила перша дружина Федінчика.

За словами Кукси, Денисенко ще з осені зустрічалася з одруженим чоловіком, знаючи про його родину та дітей. Вона додала, що не звинувачує Федінчика, адже всі питання між ними давно вирішені, і тепер у них дружні стосунки. Водночас Вікторія наголосила на неприйнятній поведінці Денисенко.

"Не звинувачую Андрія, бо ми з ним всі питання давно закрили. Він отримав свій "бумеранг", як багато хто пише, проте я вважаю, що найбільшою його карою було прожити стільки років з Денисенко… Денисенко — давно продала душу дияволу і готова йти по трупах, пританцьовуючи", — написала Вікторія.

”Продала душу дияволу”: перша дружина Федінчика емоційно висловилася про акторку Денисенко - фото 2

Заява Вікторії Кукси у бік Наталки Денисенко

Андрій Федінчик і Вікторія Кукса були у стосунках п’ять років. Після розлучення актор одружився з Наталкою Денисенко, з якою прожив вісім років і має спільного сина. Цього року пара офіційно розірвала шлюб.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що акторка Наталка Денисенко шокувала причинами розлучення з чоловіком.



