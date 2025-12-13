Акторка Наталка Денисенко шокувала причинами розлучення з чоловіком: «Дуже сильно ображав»

Українська акторка Наталка Денисенко вперше відверто розповіла про справжні причини розлучення з актором Андрієм Федінчиком.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик. Фото: з відкритих джерел

За словами зірки театру та кіно, їхній шлюб давно переживав труднощі, а повномасштабна війна лише поглибила кризу. Про це Денисенко розповіла в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

Акторка зізналась, після того як Андрій пішов служити, тривала розлука та напружені обставини негативно вплинули на їхні стосунки. Денисенко зазначила, що чоловік неодноразово ображав її, особливо після того, як вона подала на розлучення. В основі конфліктів були ревнощі — Федінчик, за словами Денисенко, вірив чуткам і коментарям у мережі про можливі її романтичні стосунки з іншими чоловіками. Хоча, як підкреслює акторка, вона завжди залишалася йому вірною.

"Андрій мене ображав, дуже сильно ображав. Були моменти. Це такі нюанси його характеру. Я розумію, чого він це робив, з його причин, бо він далеко, у нього піднімалися певні почуття, він просив вибачення. Більше він ображав мене вже після того, як я подала на розлучення. Але хочу наголосити, що це в минулому, бо останні місяці ми дуже гарно з ним спілкуємося" — розповіла акторка.

Водночас Денисенко вважає, що й сама допускала помилки. Вона довго не озвучувала своїх переживань, бо вважала, що не має права скаржитися чоловікові, який перебуває на війні. За її словами, співчуття та жалість поступово витіснили почуття любові.

"Коли почалась війна, я сама себе забила в ту позицію, що я не маю права нічого сказати. Не можна! Людина захищає нашу країну. Те, що пережив Андрій там, це жах. Я майже нічого не знаю про його роботу, але я бачила, яким він приїжджав. Мені було шкода. Але жалість – це не любов", — сказала акторка.

Зрештою, вона зрозуміла, що її кохання зникло. Між подружжям загострилися також розбіжності у підходах до виховання дитини. Денисенко наголосила, що війна суттєво змінила Андрія — він став більш жорстким та емоційно вибуховим, що іноді викликало у неї страх.

Попри це, рішення про розрив було озвучене лише після того, як сам Федінчик завів розмову про проблеми у шлюбі. Денисенко зізнається, що без цього поштовху вона, ймовірно, не зважилася б першою сказати про бажання розійтися.

Як повідомляв портал "Коментарі", новина про розлучення Тараса та Олени Тополей після 12 років спільного життя шокувала шанувальників та користувачів соцмереж. Блогер Богдан Беспалов оприлюднив інформацію про те, хто став ініціатором розриву, а також поділився ймовірними причинами цього рішення.