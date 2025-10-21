logo

Продюсер Поляковой разгромил нацотбор на Евровидение и вспомнил о "грехах" Джамалы
НОВОСТИ

Продюсер Поляковой разгромил нацотбор на Евровидение и вспомнил о "грехах" Джамалы

Дискуссии по участию Оли Поляковой в отборе на "Евровидение-2026" не утихают.

21 октября 2025, 15:10
Автор:
Клименко Елена

Конфликт вокруг участия Оли Поляковой в национальном отборе на "Евровидение-2026" накаляется. После того, как "Суспільне" официально ответило певице, что менять правила конкурса не будут, ее продюсер Михаил Ясинский эмоционально отреагировал в соцсетях.

Продюсер Поляковой разгромил нацотбор на Евровидение и вспомнил о "грехах" Джамалы

По его мнению, общественный вещатель избежал открытого разговора о пересмотре норм отбора, которые, как считает Ясинский, давно утратили актуальность. Он намекнул, что проблема заключается не только в самих правилах, но и в том, что их обсуждение может подвергнуть сомнению действия отдельных членов жюри и даже прошлых победителей. В этом контексте продюсер вспомнил Джамалу, в этом году присоединившуюся к организации нацотбора.

Ясинский опубликовал архивное фото певицы вместе с Константином Меладзе, добавив, что Джамала выступала в России еще в декабре 2014 года, что, по нынешним правилам, должно автоматически лишить ее права участвовать в конкурсе. Этот жест расценили как публичный упрек и указание выборочного применения норм.

Бывший PR-менеджер Джамалы Денис Козловский в свое время подтверждал, что в 2014 году артистка дважды выступала на территории РФ – в Москве и Сочи. Он отмечал, что тогда команда имела внутренние споры по поводу отмены концертов на фоне обострения ситуации в Украине, но в конце концов решила выполнить обязательства перед организаторами.

В своем заявлении Ясинский также подверг критике саму коммуникацию "Суспільного", которое, по его словам, "переняло на себя почти функции государственного органа", пренебрегая принципами подотчетности. Продюсер считает, что действующая норма о запрете участия артистов, выступавших в России или Белоруссии после определенной даты, является не художественным критерием, а скорее "поведенческим фильтром", что может быть расценено как дискриминация.

В завершение Ясинский заявил, что "Суспільне" могло бы избежать скандала, просто не упоминая имя Поляковой среди обнародованных заявок.

Как уже писали "Комментарии", в "Общественном" отреагировали на требования певицы Оли Поляковой изменить правила Национального отбора на "Евровидение", угрожая в случае отказа судебными исками.



