Скандал з Поляковою триває: співачці жорстко відмовили у її забаганках

У "Суспільному" відреагували на вимоги співачки Олі Полякової змінити правила Національного відбору на "Євробачення", погрожуючи у разі відмови судовими позовами.

Фото: з відкритих джерел

Мовник підтвердив, що отримав офіційну заяву від артистки 16 жовтня. Полякова вимагає змінити регламент відбору, однак не конкретизує, які саме правки вона пропонує. В "Суспільному" пояснили, що внесення змін після початку офіційного відбору, який стартував 3 вересня, неможливе.

"Правила відбору розроблені на основі багаторічного досвіду проведення конкурсу та спрямовані на забезпечення якісної організації відбору і представлення України на "Євробаченні"", — йдеться у заяві мовника.

Попри відсутність чітких вимог Полякової, передбачається, що їхня претензія пов’язана з її виступами в Росії після березня 2014 року. "Суспільне" чітко заявило, що умова про відсутність у біографії учасників виступів у Росії після цієї дати, а також у Білорусі після 24 лютого 2022 року, залишиться без змін.

"За 11 років деякі люди могли змінити своє бачення початку війни, але для нас дата початку конфлікту незмінна і не підлягає коригуванню через особисті обставини", — зазначили у "Суспільному", наголосивши на важливості підтримки української армії та культури.

Нагадуємо, що раніше Оля Полякова заявила про намір брати участь у "Євробаченні" і погрожувала судом у разі відмови від зміни правил. Ця заява викликала гостру реакцію продюсера Ігоря Кондратюка.

