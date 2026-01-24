"Проповедует анорексию детям": визит известной блоггерши в киевскую школу вызвал страшный скандал

В Киеве разгорелся громкий скандал вокруг выступления блоггера Алины Липницкой в одном из учебных заведений столицы. Ее пригласили в лицей Оболонь для общения с учениками, однако этот визит вызвал волну резкой критики со стороны родителей и пользователей социальных сетей. Об этом сообщает BLIK.ua.

В киевском лицее разразился скандал из-за выступления блоггерки, обвиняемой в популяризации опасной худощавости

Причина резонанса — публичная деятельность блогерши, которая уже долгое время находится в центре дискуссий из-за демонстрации крайне низкого веса . По словам критиков, контент Липницкой фактически нормализует опасную худобу и может оказать вредное влияние на подростков, особенно уязвимых к темам внешности и самовосприятия.

В своих видео в соцсетях блоггер неоднократно рассказывала о собственном пути похудения, признавалась в проблемах с принятием тела еще с детства и озвучивала показатели веса, которые, по оценкам медиков, могут представлять реальную угрозу для жизни . Именно это и стало главным аргументом возмущенных родителей, не понимающих, почему человека с таким бэкграундом допустили к выступлению школьников.

Сама Алина Липницкая отреагировала эмоционально, назвав волну критики буллингом . В сообщении в Instagram она заявила , что публичное осуждение лишь усугубляет проблему, с которой якобы борется общество.

Отдельное раздражение у части общественности вызвали и другие детали. В частности, блоггер ведет свои страницы на русском языке и регулярно использует в контенте музыку российских исполнителей. В условиях войны это воспринимается особенно остро и лишь усиливает негативную реакцию вокруг ее появления в украинской образовательной среде.

Администрация учебного заведения публично ситуацию не комментировала. В то же время история уже вышла за пределы одной школы и превратилась в более широкую дискуссию об ответственности инфлюэнсеров, границах публичности и влиянии соцсетей на психику детей и подростков.

Читайте также в "Комментариях", что казахстанская модель Гульсезим Алтайбекова ударила по лбу россиянку-украинофобку.