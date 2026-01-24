"Проповідує анорексію дітям": візит відомої блогерки до київської школи спричинив страшний скандал

У Києві розгорівся гучний скандал навколо виступу блогерки Аліни Ліпницької в одному з навчальних закладів столиці. Її запросили до ліцею "Оболонь" для спілкування з учнями, однак цей візит викликав хвилю різкої критики з боку батьків та користувачів соціальних мереж. Про це повідомляє BLIK.ua.

У київському ліцеї вибухнув скандал через виступ блогерки, яку звинувачують у популяризації небезпечної худорлявості

Причина резонансу — публічна діяльність блогерки, яка вже тривалий час перебуває у центрі дискусій через демонстрацію вкрай низької ваги. За словами критиків, контент Ліпницької фактично нормалізує небезпечну худорлявість і може мати шкідливий вплив на підлітків, особливо вразливих до тем зовнішності та самосприйняття.

У своїх відео в соцмережах блогерка неодноразово розповідала про власний шлях схуднення, зізнавалася у проблемах із прийняттям тіла ще з дитинства та озвучувала показники ваги, які, за оцінками медиків, можуть становити реальну загрозу для життя. Саме це й стало головним аргументом обурених батьків, які не розуміють, чому людину з таким бекграундом допустили до виступу перед школярами.

Сама Аліна Ліпницька відреагувала емоційно, назвавши хвилю критики булінгом. У дописі в Instagram вона заявила, що публічне засудження лише поглиблює проблему, з якою нібито бореться суспільство.

Окреме роздратування у частини громадськості викликали й інші деталі. Зокрема, блогерка веде свої сторінки російською мовою та регулярно використовує у контенті музику російських виконавців. В умовах війни це сприймається особливо гостро і лише підсилює негативну реакцію навколо її появи в українському освітньому середовищі.

Наразі адміністрація навчального закладу публічно ситуацію не коментувала. Водночас історія вже вийшла за межі однієї школи й перетворилася на ширшу дискусію про відповідальність інфлюенсерів, межі публічності та вплив соцмереж на психіку дітей і підлітків.

