Скандал за участю російської блогерки Карини Фадєєвої та казахстанської моделі Гульсезім Алтайбекової на Балі набуває зовсім іншого забарвлення після появи нових фактів. Те, що спочатку подавалося російською стороною в російських же ЗМІ як "раптовий і нічим не спровокований напад", дедалі більше виглядає типовою історією російської агресії — цього разу побутової й ідеологічної, але з цілком знайомими мотивами.

Гучний скандал на Балі отримав нові деталі: росіянка напала через українську музику

За інформацією, що з’явилася в мережі, зокрема в "Тypicalkaz", саме Карина Фадєєва стала ініціаторкою конфлікту. Причиною стало… звучання української музики в барі. Росіянка зажадала від Гульсезім Алтайбекової вимкнути трек, який їй не сподобався з очевидних політичних причин. У відповідь казахстанська модель виголосила "Слава Україні" — фразу, яка для українців є символом гідності й опору, а для багатьох росіян досі залишається подразником.

Після цього словесна перепалка переросла в фізичний конфлікт. За наявними даними, саме зі сторони компанії Фадєєвої першим полетів стакан. Цю інформацію підтвердили й представники бару The Room, які прямо спростували версію про "беззахисну блогерку". Попри це, сама Фадєєва воліла замовчати як власну роль у початку бійки, так і політичний підтекст інциденту, натомість публічно будуючи образ жертви.

Фіналом сутички став удар важким предметом по голові росіянки — за попередніми даними, це могла бути пляшка. Саме після цього Фадєєву госпіталізували й наклали шви. Однак тепер очевидно: мова йде не про "напад з нізвідки", а про наслідок агресивної поведінки та зневаги до всього українського.

Окремої уваги заслуговує позиція Казахстану. Міністерство закордонних справ країни офіційно підтвердило затримання Гульсезім Алтайбекової та заявило, що уважно стежить за дотриманням її прав і умов перебування в Індонезії. Це контрастує з типовою російською практикою — галас у соцмережах замість правових аргументів.

