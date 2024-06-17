Публика освистала Рода Стюарта за его выступление в поддержку Украины

Во время недавнего концерта в Лейпциге, известный британский певец Род Стюарт столкнулся с критикой зрителей за свою поддержку Украины.

Род Стюарт / фото Getty Images

Событие произошло, когда Стюарт исполнял свою песню "Rhythm Of My Heart", посвятив её Украине и назвав "песней войны". На сцене появились желто-голубой флаг и портрет президента Украины Владимира Зеленского. В ответ зрители начали свистеть и выкрикивать. Но певец, продемонстрировав стойкость и принципиальность, продолжил своё выступление, обращаясь лицом к портрету Зеленского.

После выступления Стюарт выразил свою поддержку Украине через заявление в социальных сетях. Он подчеркнул, что будет продолжать помогать украинцам и выражать свою позицию по отношению к войне.

“Я поддерживал украинский народ на протяжении всей этой войны. Начиная с того, что помогал доставлять продукты в страну, и заканчивая арендой дома в Великобритании для украинской семьи, а также наймом двух украинцев в состав своей гастрольной группы. Да, я поддерживаю Зеленского и народ Украины, и я буду продолжать это делать. Путин должен быть остановлен”, — написал он.

Напомним, что Род Стюарт — икона музыки, чья карьера насчитывает более пяти десятилетий. Он начал свой путь в 1960-х, присоединившись к таким группам, как The Jeff Beck Group и Faces, и достиг мировой известности в 1971 году с выпуском альбома "Every Picture Tells a Story". За свою карьеру Стюарт выпустил более 30 студийных альбомов и был удостоен множества наград, включая Грэмми и Brit Awards.

Напомним, что известная украинская певица Ирина Федишин поделилась неприятным инцидентом, который произошел во время ее концерта в Миннеаполисе, США. Пьяный мужчина, который заявил, что он россиянин, неожиданно вышел на сцену и начал вести себя вызывающе. Артистка прокомментировала это событие в своих социальных сетях.

