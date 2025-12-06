Путинистка и предательница Украины Долина опозорилась из-за квартиры и пытается откупиться

Бывшая одесситка и ярая путинистка Лариса Долина, неоднократно поддерживавшая войну против Украины, теперь сама стала объектом публичного осуждения в России. И не из-за политики — а из-за наглой квартирной аферы, в которой она отобрала жилье у законной покупки, а теперь пытается "покаяться" и вернуть деньги.

Путіністка и предательница Украины Лариса Долина заявила, что вернёт деньги покупательнице, которую сама оставила без квартиры

Об этом сообщают российские СМИ, в том числе Первый канал . В студии программы "Пусть говорят" 68-летняя певица заявила, что вернет Полине Лурье всю сумму , несмотря на то, что сейчас нет ни копейки.

"Я хочу быть честной перед самой собой... Я эти деньги Полини Лурье верну в полном объеме", — сказала долина в эфире пафосно.

Однако адвокаты Лурье сообщили, что на самом деле Долина предложила возврат средств в течение… трех лет , что покупательница считает кабальными условиями.

Что произошло?

Все началось с того, что Лариса Долина продала квартиру в московских Хамовниках , после чего стала жертвой телефонного мошенничества – ей позвонили якобы "силовики". Испуганная звезда сама отдала квартиру. Но впоследствии через суд добилась возвращения жилья , назвав себя потерпевшей, хотя покупательница Лурье действовала вполне законно и осталась и без квартиры, и без денег.

В России это повлекло за собой беспрецедентный скандал: соцсети, юристы и простые граждане приняли сторону Лурье. В рунете появился термин "эффект Долиной" , ее концерты отменяют , кафе снимают с афиш , бургерные отказываются доставлять еду по ее адресу , а Википедия создала отдельную статью , посвященную скандалу.

Гнев общества усилился из-за репутации Долиной: она неоднократно хамила в эфирах, публично поддерживала Кремль, смеялась над украинцами и презирала бывшую родину — Одессу, из которой родом .

Теперь же предательница Украины пытается выйти из истории с лицом: мол, денег нет, но она все же хочет отдать долг. Или это искреннее раскаяние или очередная попытка сохранить остатки карьеры — решать зрителям и общественности.

