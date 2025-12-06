Путіністка та зрадниця України Доліна зганьбилася через квартиру й намагається відкупитися

Колишня одеситка та затята путіністка Лариса Доліна, яка неодноразово підтримувала війну проти України, тепер сама стала об’єктом публічного осуду в Росії. І не через політику — а через нахабну квартирну аферу, у якій вона відібрала житло у законної покупчині, а тепер намагається "покаятись" і повернути гроші.

Путіністка та зрадниця України Лариса Доліна заявила, що «поверне гроші» покупчині, яку сама залишила без житла

Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема Перший канал. У студії програми "Пусть говорят" 68-річна співачка заявила, що поверне Поліні Лур’є всю суму, попри те, що зараз не має жодної копійки.

"Я хочу бути чесною перед самою собою... Я ці гроші Поліні Лур’є поверну в повному обсязі", — пафосно сказала Доліна в ефірі.

Проте адвокати Лур’є повідомили, що насправді Доліна запропонувала повернення коштів протягом… трьох років, що покупчиня вважає кабальними умовами.

Що сталося?

Усе почалося з того, що Лариса Доліна продала квартиру в московських Хамовниках, після чого стала жертвою телефонного шахрайства — їй подзвонили нібито "силовики". Перелякана зірка сама віддала квартиру. Але згодом через суд добилася повернення житла, назвавши себе потерпілою, хоча покупчиня Лур’є діяла цілком законно і залишилась і без квартири, і без грошей.

У Росії це спричинило безпрецедентний скандал: соцмережі, юристи й прості громадяни стали на бік Лур’є. У рунеті з'явився термін "ефект Доліної", її концерти скасовують, кафе знімають з афіш, бургерні відмовляються доставляти їжу за її адресою, а Вікіпедія створила окрему статтю, присвячену скандалу.

Гнів суспільства посилився через репутацію Доліної: вона неодноразово хамила в ефірах, публічно підтримувала Кремль, сміялась із українців і зневажала колишню батьківщину — Одесу, з якої родом .

Тепер же зрадниця України намагається вийти з історії з обличчям: мовляв, грошей немає, але вона все ж таки хоче віддати борг. Чи це щире каяття, чи чергова спроба зберегти рештки кар'єри — вирішувати глядачам і громадськості.

