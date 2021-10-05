Пять знаменитостей, чью карьеру разрушили громкие скандалы

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МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Достичь
успеха и популярности не всегда бывает просто, но в один момент можно все
потерять, поэтому мировые знаменитости должны следить за своими словами и
поступками, чтобы не угодить в скандалы. Карьера каких звезд пошла под откос
из-за таких ошибок?
кадр из фильма "Такси"
Шайа Лабаф
Звезда
"Трансформеров" с 2014 года принимал участие только в низкобюджетных картинах,
которые были разгромлены кинокритиками. А в популярные проекты Шайа уже не
звали, а все потому что актер попал в "черный список" Голливуда. Актер неоднократно
устраивал пьяные дебоши и различные выходки, например, стал виновником ДТП в
нетрезвом виде и устроил драку в аптеке. После такого поведения, слава и популярность
актера начали стремительно падать, а вот проблемы — расти, как снежный ком.
Фото: Getty images
Мэл Гибсон
Голливудский
актер также подпортил себе репутацию. А все из-за неосторожной фразы,
оскорбившей евреев. Он сказал полицейскому, который остановил его в нетрезвом
виде, что евреи — причина всех войн в истории. Сажать актера не стали, но вот
за оскорбление в Голливуде его так и не простили, даже несмотря на публичные
извинения. Он долгое время пытался вернуть "свое имя", но полноценно сделать
это так и не получилось, поскольку МэлуГибсону хоть и давали главные роли, но в
не очень успешных кинофильмах.
Фото: YouTube
Сами Насери
Знаменитый
"таксист" из Марселя, к сожалению, также разрушил свою карьеру из-за проблем с
законом. Он был и под следствием, и за решеткой и "приводы" в полицию с каждым
разом становились все серьезнее. Плюс ко всему, у актера начались проблемы с
алкоголем. Несколько лет назад звезда фильмов "Такси" признал, что
самостоятельно разрушил свою карьеру и сейчас пытается восстановить репутацию,
занявшись благотворительность.
Фото: AFP
Ранее издание "Комментарии" сообщало, кто стал самым "кассовым" актером за всю историю кино.
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Обсуждения
Новости
Іван
сегодня, 16:59
А де ще двоє?! :)
О
сегодня, 16:26
5???)))
О
сегодня, 16:26
5???)))