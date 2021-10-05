Пять знаменитостей, чью карьеру разрушили громкие скандалы

Достичь успеха и популярности не всегда бывает просто, но в один момент можно все потерять, поэтому мировые знаменитости должны следить за своими словами и поступками, чтобы не угодить в скандалы. Карьера каких звезд пошла под откос из-за таких ошибок?

кадр из фильма "Такси"

Шайа Лабаф

Звезда "Трансформеров" с 2014 года принимал участие только в низкобюджетных картинах, которые были разгромлены кинокритиками. А в популярные проекты Шайа уже не звали, а все потому что актер попал в "черный список" Голливуда. Актер неоднократно устраивал пьяные дебоши и различные выходки, например, стал виновником ДТП в нетрезвом виде и устроил драку в аптеке. После такого поведения, слава и популярность актера начали стремительно падать, а вот проблемы — расти, как снежный ком.

Фото: Getty images

Мэл Гибсон

Голливудский актер также подпортил себе репутацию. А все из-за неосторожной фразы, оскорбившей евреев. Он сказал полицейскому, который остановил его в нетрезвом виде, что евреи — причина всех войн в истории. Сажать актера не стали, но вот за оскорбление в Голливуде его так и не простили, даже несмотря на публичные извинения. Он долгое время пытался вернуть "свое имя", но полноценно сделать это так и не получилось, поскольку МэлуГибсону хоть и давали главные роли, но в не очень успешных кинофильмах.





Фото: YouTube



Сами Насери

Знаменитый "таксист" из Марселя, к сожалению, также разрушил свою карьеру из-за проблем с законом. Он был и под следствием, и за решеткой и "приводы" в полицию с каждым разом становились все серьезнее. Плюс ко всему, у актера начались проблемы с алкоголем. Несколько лет назад звезда фильмов "Такси" признал, что самостоятельно разрушил свою карьеру и сейчас пытается восстановить репутацию, занявшись благотворительность.

Фото: AFP



Ранее издание "Комментарии" сообщало, кто стал самым "кассовым" актером за всю историю кино.

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