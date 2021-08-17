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Кто стал самым «кассовым» актером за всю историю кино

75-летний американский актер Сильвестр Сталлоне стал самым «кассовым» за всю историю кинематографа

сегодня, 11:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Знаменитый американский актер Сильвестр Сталлоне был признан самым успешным по кассовым сборам за всю историю кино. Он стал единственным, кому на протяжении 60 лет удавалось играть в картинах, лидирующих в прокатах.

Кто стал самым «кассовым» актером за всю историю кино

Сильвестр Сталлоне / Фото: East News

Как сообщает издание Deadline, 75-летний Сильвестр Сталлоне за свою карьеру снялся в более чем 50 кинолентах, но большую славу и популярность ему принесла главная роль в фильмах "Рокки", "Рэмбо" и "Неудержимые". За 60 лет он стал самым прибыльным актером, поскольку картины с его участием постоянно устанавливали рекорды по кассовым сборам. 

Сильвестр без труда обошел в рейтинге таких знаменитых актеров как Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Арнольда Шварценеггера и Джона Траволту. Свою лидирующую позицию он закрепил с помощью фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет", где сыграл Короля акул. За первый уикенд проката кинокартина собрала более 70 миллионов долларов. 

Отметим, что за свою работу в кино Сильвестр Сталлоне был удостоен многими наградами, а также он трижды был номинирован на кинопремию "Оскар" и дважды на "Золотой глобус" и в 2016 году он забрал эту статуэтку домой.

Напомним, что 75-летний актер, звезда боевиков "Рокки" и "Рэмбо" Сильвестр Сталлоне похвастался в Сети своими красавицами-дочерями: 24-летней Софией, 23-летней Сикстин и 19-летней Скарлетт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Голливуд пополнился новыми звездами, которые сразу же влюбили в себя зрителей и зарекомендовали себя как хорошие актеры. Издание The Hollywood Reporter назвало 5 знаменитостей, которые стали популярными совсем недавно, зато уже являются самыми желанными на кастингах и съемочных площадках.


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Источник: https://deadline.com/2021/08/sylvester-stallone-six-decades-number-one-film-rocky-rambo-the-suicide-squad-1234814038/
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