Кто стал самым «кассовым» актером за всю историю кино

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Светлана Шкурупий
Знаменитый американский актер Сильвестр Сталлоне был признан самым успешным по кассовым сборам за всю историю кино. Он стал единственным, кому на протяжении 60 лет удавалось играть в картинах, лидирующих в прокатах.
Сильвестр Сталлоне / Фото: East News
Как сообщает издание Deadline, 75-летний Сильвестр Сталлоне за свою карьеру снялся в более чем 50 кинолентах, но большую славу и популярность ему принесла главная роль в фильмах "Рокки", "Рэмбо" и "Неудержимые". За 60 лет он стал самым прибыльным актером, поскольку картины с его участием постоянно устанавливали рекорды по кассовым сборам.
Сильвестр без труда обошел в рейтинге таких знаменитых актеров как Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Арнольда Шварценеггера и Джона Траволту. Свою лидирующую позицию он закрепил с помощью фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет", где сыграл Короля акул. За первый уикенд проката кинокартина собрала более 70 миллионов долларов.
Отметим, что за свою работу в кино Сильвестр Сталлоне был удостоен многими наградами, а также он трижды был номинирован на кинопремию "Оскар" и дважды на "Золотой глобус" и в 2016 году он забрал эту статуэтку домой.
Напомним, что 75-летний актер, звезда боевиков "Рокки" и "Рэмбо" Сильвестр Сталлоне похвастался в Сети своими красавицами-дочерями: 24-летней Софией, 23-летней Сикстин и 19-летней Скарлетт.
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