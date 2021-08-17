Кто стал самым «кассовым» актером за всю историю кино

Знаменитый американский актер Сильвестр Сталлоне был признан самым успешным по кассовым сборам за всю историю кино. Он стал единственным, кому на протяжении 60 лет удавалось играть в картинах, лидирующих в прокатах.

Сильвестр Сталлоне / Фото: East News

Как сообщает издание Deadline, 75-летний Сильвестр Сталлоне за свою карьеру снялся в более чем 50 кинолентах, но большую славу и популярность ему принесла главная роль в фильмах "Рокки", "Рэмбо" и "Неудержимые". За 60 лет он стал самым прибыльным актером, поскольку картины с его участием постоянно устанавливали рекорды по кассовым сборам.

Сильвестр без труда обошел в рейтинге таких знаменитых актеров как Леонардо Ди Каприо, Брэда Питта, Арнольда Шварценеггера и Джона Траволту. Свою лидирующую позицию он закрепил с помощью фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет", где сыграл Короля акул. За первый уикенд проката кинокартина собрала более 70 миллионов долларов.

Отметим, что за свою работу в кино Сильвестр Сталлоне был удостоен многими наградами, а также он трижды был номинирован на кинопремию "Оскар" и дважды на "Золотой глобус" и в 2016 году он забрал эту статуэтку домой.

Напомним, что 75-летний актер, звезда боевиков "Рокки" и "Рэмбо" Сильвестр Сталлоне похвастался в Сети своими красавицами-дочерями: 24-летней Софией, 23-летней Сикстин и 19-летней Скарлетт.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Голливуд пополнился новыми звездами, которые сразу же влюбили в себя зрителей и зарекомендовали себя как хорошие актеры. Издание The Hollywood Reporter назвало 5 знаменитостей, которые стали популярными совсем недавно, зато уже являются самыми желанными на кастингах и съемочных площадках.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!