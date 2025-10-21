Роберт Де Ниро резко обозвал Трампа: как назвал американского президента

Американский актер Роберт Де Ниро, известный своими жесткими политическими высказываниями, снова подверг критике президента США Дональда Трампа. По мнению звезды Голливуда, американский лидер не имеет эмпатии и больше похож на пришельца, чем на человека.

Роберт де Ниро. Фото: MAGO/ABACAPRESS

Во время интервью MSNBC Роберт Де Ниро высказался о Дональде Трампе.

"Трамп ничего не понимает в человечности. У него нет эмпатии. Я не знаю, что он такое, но он инопланетянин, и он хочет нанести вред этой стране. Это что-то глубоко психологическое в нем, он хочет нанести вред людям. Он хочет нанести вред этой стране, ему безразлично", — сказал 82-летний Де Ниро о 79-летнем Трампе.

Кроме того, Де Ниро поддержал массовые протесты в США под названием "Без королей" (No Kings Day). В своем Instagram актер заявил, что первые акции "Без королей" состоялись 250 лет назад и с тех пор страна жила в демократии, пока к власти пришел "самоназванный король Дональд Первый".

Конфликт между Де Ниро и Трампом продолжается почти десятилетие. Еще в 2016 году, во время президентских выборов в США, актер снялся в предвыборном видео, где назвал Трампа "дерьмом" и "угрозой для Америки". Три года спустя Де Ниро заявил, что "не может дождаться, чтобы увидеть его в тюрьме".

Де Ниро не единственный звездный критик Трампа. Против действующего президента США неоднократно высказывались Джордж Клуни, Мэрил Стрип, Арнольд Шварценеггер и другие представители киноиндустрии.

