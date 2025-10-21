Роберт Де Ниро резко обозвал Трампа: как назвал американского президента

Рубрики
Slava Kot
Американский актер Роберт Де Ниро, известный своими жесткими политическими высказываниями, снова подверг критике президента США Дональда Трампа. По мнению звезды Голливуда, американский лидер не имеет эмпатии и больше похож на пришельца, чем на человека.
Роберт де Ниро. Фото: MAGO/ABACAPRESS
Во время интервью MSNBC Роберт Де Ниро высказался о Дональде Трампе.
Кроме того, Де Ниро поддержал массовые протесты в США под названием "Без королей" (No Kings Day). В своем Instagram актер заявил, что первые акции "Без королей" состоялись 250 лет назад и с тех пор страна жила в демократии, пока к власти пришел "самоназванный король Дональд Первый".
Конфликт между Де Ниро и Трампом продолжается почти десятилетие. Еще в 2016 году, во время президентских выборов в США, актер снялся в предвыборном видео, где назвал Трампа "дерьмом" и "угрозой для Америки". Три года спустя Де Ниро заявил, что "не может дождаться, чтобы увидеть его в тюрьме".
Де Ниро не единственный звездный критик Трампа. Против действующего президента США неоднократно высказывались Джордж Клуни, Мэрил Стрип, Арнольд Шварценеггер и другие представители киноиндустрии.
