Роберт Де Ніро різко обізвав Трампа: як назвав американського президента

Американський актор Роберт Де Ніро, відомий своїми жорсткими політичними висловлюваннями, знову розкритикував президента США Дональда Трампа. На думку зірки Голлівуду, американський лідер немає емпатії та більше схожий на прибульця, ніж на людину.

Роберт де Ніро. Фото: MAGO/ABACAPRESS

Під час інтерв'ю MSNBC Роберт Де Ніро висловився про Дональда Трампа.

"Трамп нічого не розуміє в людяності. У нього немає емпатії. Я не знаю, що він таке, але він інопланетянин, і він хоче завдати шкоди цій країні. Це щось глибоко психологічне в ньому, він хоче завдати шкоди людям. Він хоче завдати шкоди цій країні, йому байдуже", — сказав 82-річний Де Ніро про 79-річного Трампа.

Крім того, Де Ніро підтримав масові протести у США під назвою "Без королів" (No Kings Day). В своєму Instagram актор заявив, що перші акції "Без королів" відбулися 250 років тому і з того часу країна жила в демократії, поки до влади е прийшов "самоназваний король Дональд Перший".

Конфлікт між Де Ніро і Трампом триває вже майже десятиліття. Ще у 2016 році, під час президентських виборів у США, актор знявся у передвиборчому відео, де назвав Трампа "лайном" і "загрозою для Америки". Через три роки Де Ніро заявив, що "не може дочекатися, щоб побачити його у в’язниці".

Де Ніро не єдиний зірковий критик Трампа. Проти чинного президента США неодноразово висловлювалися Джордж Клуні, Меріл Стріп, Арнольд Шварценеггер та інші представники кіноіндустрії.

