logo_ukra

BTC/USD

108944

ETH/USD

3890.23

USD/UAH

41.74

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки скандал Роберт Де Ніро різко обізвав Трампа: як назвав американського президента
commentss НОВИНИ Всі новини

Роберт Де Ніро різко обізвав Трампа: як назвав американського президента

Актор Роберт Де Ніро знову розкритикував Дональда Трампа, якого назвав інопланетянином.

21 жовтня 2025, 15:55
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Американський актор Роберт Де Ніро, відомий своїми жорсткими політичними висловлюваннями, знову розкритикував президента США Дональда Трампа. На думку зірки Голлівуду, американський лідер немає емпатії та більше схожий на прибульця, ніж на людину.

Роберт Де Ніро різко обізвав Трампа: як назвав американського президента

Роберт де Ніро. Фото: MAGO/ABACAPRESS

Під час інтерв'ю MSNBC Роберт Де Ніро висловився про Дональда Трампа.

"Трамп нічого не розуміє в людяності. У нього немає емпатії. Я не знаю, що він таке, але він інопланетянин, і він хоче завдати шкоди цій країні. Це щось глибоко психологічне в ньому, він хоче завдати шкоди людям. Він хоче завдати шкоди цій країні, йому байдуже", — сказав 82-річний Де Ніро про 79-річного Трампа.

Крім того, Де Ніро підтримав масові протести у США під назвою "Без королів" (No Kings Day). В своєму Instagram актор заявив, що перші акції "Без королів" відбулися 250 років тому і з того часу країна жила в демократії, поки до влади е прийшов "самоназваний король Дональд Перший".

Конфлікт між Де Ніро і Трампом триває вже майже десятиліття. Ще у 2016 році, під час президентських виборів у США, актор знявся у передвиборчому відео, де назвав Трампа "лайном" і "загрозою для Америки". Через три роки Де Ніро заявив, що "не може дочекатися, щоб побачити його у в’язниці".

Де Ніро не єдиний зірковий критик Трампа. Проти чинного президента США неодноразово висловлювалися Джордж Клуні, Меріл Стріп, Арнольд Шварценеггер та інші представники кіноіндустрії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що після приходу до влади Трампа Анджеліна Джолі заявила, що не впізнає свою країну.

Також "Коментарі" писали, що Роберт де Ніро вперше висловився про свою трансгендерну доньку.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини