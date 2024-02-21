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Россия объявила в розыск украинскую звезду OnlyFans. Чем она разозлила Путина

Россия объявила в международный розыск украинскую звезду OnlyFans 24-летнюю Лолиту Богданову, сообщает The Mirror. По информации издания, она своим поступком разозлила лично Владимира Путина

сегодня, 15:53
Автор:
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Ткачик Олеся
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Еще в 2021 году Лолита Богданова (Лола Банни) сняла видео перед собором Василия Блаженного в России . На видео девушка показала язык, погладила грудь, а затем избавилась от верхней части одежды, снявшись топлесс. Хотя впоследствии девушка принесла извинения за свой поступок, ее осудили все ведущие религиозные деятели России.

Россия объявила в розыск украинскую звезду OnlyFans. Чем она разозлила Путина

Лолита Богданова

Издание отмечает, что преследование Богдановой происходит на фоне того, что российский диктатор Путин продолжает применять "беспрецедентные меры по предыдущим публичным инцидентам, которые правительство теперь рассматривает как посягательство на традиционные ценности". Отмечается, что Путин воспринимает такого характера инциденты, как личное оскорбление.

Как сообщает The Mirror , в министерстве внутренних дел РФ подтвердили, что объявили звезду OnlyFans в международный розыск, однако причины, побуждавшие их к этому, не назвали.

Напомним, "Комментарии" сообщали, что российского диктатора Владимира Путина разозлило проведение "голой вечеринки" в РФ. Многие ее участники попали под санкции, а клуб, где проходила вечеринка, закрыли.

"Комментарии" сообщали, что за травлей российских поп-звезд, участвовавших в московской "голой вечеринке" тревел-блогерки Насти Ивлеевой, стоят люди из Кремля. Преследование представителей российского шоу-бизнеса за участие в голой вечеринке Ивлеевой началось по команде из администрации президента Владимира Путина. Отмечается, что инициировали гонение поп-звезд российские силовики. The Moscow Times со ссылкой на собственные источники пишет, что "в Кремле считают выгодным предложить россиянам направить накопленный в обществе негатив на светских персонажей".




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Источник: https://www.themirror.com/news/world-news/russia-launches-international-hunt-ukrainian-347551?utm_source=mynewsassistant.com&utm_medium=referral&utm_campaign=embedded_search_item_desktop
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