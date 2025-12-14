Российских звезд убирают из Spotify и Apple Music в Украине: первые 120 уже в списке

Украинские пользователи могут в скором времени не увидеть в стримингах ни одной музыки из России. Как сообщает "5 канал", ссылаясь на Интерфакс-Украина , российских артистов удалят из Spotify, Apple Music и других цифровых платформ на территории Украины. Об этом заявил глава подкомитета Верховной Рады по вопросам музыкальной индустрии Александр Санченко.

Музыка оккупанта — вне стриминга: украинские власти готовят блокирование артистов из РФ на платформах

По его словам, уже формируется первый перечень из 120 артистов , в отношении которых принимаются меры. Этот процесс ведется в сотрудничестве с Министерством культуры и стриминговыми сервисами.

Готовы ли все платформы к такому решению? Санченко ответил, что окончательная позиция Spotify и Apple Music станет известна до марта 2026 года . Он отметил, что украинская сторона ведет консультации, чтобы заблокировать российских исполнителей правовым способом.

Отдельный вопрос – так называемые "хорошие русские" . По словам Санченко, еще несколько лет назад законодатели предусмотрели возможность внесения артистов в "белый список" — при условии, что те публично осудят российскую агрессию и обратятся в СБУ . Однако, как отметил депутат, "пока ни один из российских артистов этого не сделал ".

"Мы сделали такой жест, думая, что это будет побуждать их к позиции, важной нам информационно. Но никто не подался ", – подытожил Санченко.

