Російських зірок прибирають зі Spotify та Apple Music в Україні: перші 120 уже в списку

Українські користувачі можуть незабаром не побачити в стримінгах жодної музики з Росії. Як повідомляє "5 канал", посилаючись на Інтерфакс-Україна, російських артистів видалять із Spotify, Apple Music та інших цифрових платформ на території України. Про це заявив голова підкомітету Верховної Ради з питань музичної індустрії Олександр Санченко.

Музика окупанта — поза стримінгом: українська влада готує блокування артистів з РФ на платформах

За його словами, уже формується перший перелік із 120 артистів, щодо яких вживають заходів. Цей процес ведеться у співпраці з Міністерством культури та стримінговими сервісами.

Чи всі платформи готові до такого рішення? Санченко відповів, що остаточну позицію Spotify та Apple Music стане відомо до березня 2026 року. Він зазначив, що українська сторона веде консультації, аби заблокувати російських виконавців у правовий спосіб.

Окреме питання — так звані "хороші русские". За словами Санченка, ще кілька років тому законодавці передбачили можливість внесення артистів до "білого списку" — за умови, якщо ті публічно засудять російську агресію та звернуться до СБУ. Проте, як наголосив депутат, "поки жоден з російських артистів цього не зробив".

"Ми зробили такий жест, думаючи, що це спонукатиме їх до позиції, яка важлива нам інформаційно. Але ніхто не подався", — підсумував Санченко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що співачка Лариса Доліна, яка опинилась у центрі гучного скандалу після того, як під тиском шахраїв продала свою квартиру, публічно пообіцяла повернути гроші покупчині — але не зробила цього. За словами адвокатки Лур'є, після гучного ефіру 5 грудня, на якому Доліна з надривом заявила, що "поверне все до копійки", вона так і не вийшла на зв’язок з Лур’є. Минув тиждень — ані дзвінка, ані юридичних дій. "Захист не вірить у щирість Доліної. Вона прийшла на ефір лише тоді, коли справа набула широкого розголосу", — наголосила Світлана Свириденко.