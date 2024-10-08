Семья рэпера Тупака Шакура наняла адвоката: подозревает, что убийство организовал P Diddy

Семья легендарного рэпера Тупака Шакура, погибшего в 1996 году, наняла известного нью-йоркского адвоката Алекса Спиро для расследования возможной связи между его смертью и рэпером Шоном Комбсом, более известным под псевдонимом P Diddy.



P Diddy и Тупак Шакур. Фото из открытых источников

Тупак Шакур был застрелен в Лас-Вегасе, когда ему было 25 лет. Рэпера ранили, когда он сидел за рулем автомобиля, и через шесть дней после нападения он скончался в больнице.

Расследование его смерти продолжается до сих пор. В сентябре 2023 года был арестован бывший лидер банды Дуейн Дэвис (Keffe D), обвиненный в убийстве Тупака Шакура. Суд над ним должен начаться в марте 2025 года. Правоохранители считают, что целью убийства могла стать месть, поскольку Шакур с друзьями избили его племянника в казино. Однако, как сообщает Billboard, Дэвис утверждает, что Комбс предложил ему один миллион долларов за убийство Шакура.

Еще в 2008 году появились сообщения в журналистском расследовании Los Angeles Times, что P Diddy может быть причастен к убийству Тупака Шакура, однако сам Комбс категорически отрицал какую-либо связь со смертью рэпера, назвав подобные обвинения "ложью".

Напомним, что P Diddy столкнулся с рядом судебных дел, когда его бывшая партнерша Кесси Вентура обвинила его в изнасиловании и насилии. В прошлом месяце на имя Шона Комбса поступило более 100 обвинений за возможное сексуальное насилие, изнасилование и сексуальную эксплуатацию, которые он якобы совершал на протяжении многих лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мать P Diddy отреагировала на громкие секс-скандалы сына.

Также "Комментарии" писали о том, как Эминем и "Сверхъестественное" намекали на возможные преступления P Diddy.