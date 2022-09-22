Шакира впервые рассказала о расставании с Пике, певица чувствует себя разочарованной

Через несколько месяцев после громкого расставания с Жераром Пике Шакира дала интервью, в котором упомянула об отношениях с игроком "Барселоны". Разрыв одной из популярнейших пар в мире шоу-бизнеса и спорта породил множество слухов. Некоторые из них колумбийская певица решила развеять в интервью для американского издания журнала Elle.

Шакира впервые рассказала о расставании с Пике. Фото из открытых источников

Отношения между Шакирой и Жераром Пике, у которых двое сыновей, казались идеальными. И все же их любовь угасла. С тех пор как эти разоблачения появились в СМИ, говорили, что футболист обрел счастье с другой женщиной. Сейчас в сети много его фотографий с новой партнершей.

Шакира откровенно говорит, что позади нее осталось тяжелое время. В то время, когда ее отношения рушились перед всем миром, она волновалась за своего отца, который лежал в больнице, где боролся за свою жизнь.

Артистка неоднократно подчеркивала в интервью, насколько важна для нее семья, поэтому она очень переживает за своих сыновей, которые из-за развода родителей находятся в центре внимания.

Я стараюсь всеми силами защитить их. Это моя жизненная миссия, – говорит Шакира.

Колумбийская певица рассказывает, что ее сыновья постоянно видят информацию о родителях в интернете и школе. И им тяжело оттого, что все вокруг это обсуждаю, утверждает певица.

Кроме того, ее мучает то, что страдают дети. Шакира не захотела вдаваться в подробности, но не скрывала горечи из-за того, что Жерар Пике принял решение о разводе. Тем более что для своего партнера она отодвинула свою карьеру на второй план и переехала из Соединенных Штатов в Испанию, чтобы ему не пришлось отказываться от игры за "Барселону".

Я чувствую себя очень разочарованной… то, что было для меня святым, что было таким особенным для меня, было превращено СМИ в нечто вульгарное, дешевое. Я могу просто сказать, что я сделала все, что могла для этих отношений и этой семьи. – сказала колумбийка.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что СМИ сфотографировали бывшего мужа Шакиры с новой девушкой.

Также "Комментарии" писали о новой возможной девушке ди Каприо, ею оказалась украинка.





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