Шарлиз Терон проигнорировала Джонни Деппа на Неделе моды в Париже (ВИДЕО)

Джонни Депп. Фото из открытых источников

Во время Парижской недели моды произошел момент, не оставивший равнодушными пользователей соцсетей. Голливудская звезда Шарлиз Терон, кажется, намеренно проигнорировала Джонни Деппа, который был ее коллегой по фильму "Жена астронавта". Видео этого инцидента быстро стало вирусным, вызвав волну обсуждений и предположений о возможных причинах столь холодного отношения актрисы.

Инцидент с Джонни Деппом и Шарлиз Терон произошел во время Парижской недели моды, где собрались звезды мирового масштаба, в том числе на подиум вышли Хайди Клум, Джейн Фонда, Ева Лонгория и другие.

В сеть попали кадры из видео, где видно, как 50-летняя Шарлиз Терон тепло здоровается с владельцем концерна LVMH Бернаром Арно и первой леди Франции Брижит Макрон. Она обменивается с ними объятиями и поцелуями в щеки, после чего спокойно проходит мимо Джонни Деппа, который стоит рядом и ожидает также поздравления от актрисы. Кажется, что в этот момент 62-летний актер выглядит в растерянности, но пытается сохранить спокойствие.

Пользователи сети мгновенно отреагировали на видео, наполнив комментарии сочувствием к Деппу и шутками о "самом неудобном моменте Недели моды". Под постами появились комментарии: "Бедный Джонни", "Он явно не ожидал такого", "Она даже не взглянула на него!"

Некоторые комментаторы предположили, что Терон намеренно дистанцируется от актера из-за его резонансного дела с Эмбер Херд. Как сообщает Daily Mail, Шарлиз Терон ранее поставила "лайк" на публикацию Time, где критиковалось возвращение Джонни Деппа в мир кино после судебного процесса с его бывшей супругой. Это может объяснить ее холодную реакцию во время встречи.

Несмотря на скандальное прошлое, Депп в последнее время активно работает по восстановлению своей репутации, участвуя в европейских кинопроектах и снимаясь в независимом кино.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эмбер Херд проиграла суд Джонни Деппу и скрылась. Куда сбежала звезда Голливуда.

Также "Комментарии" писали о невероятных перевоплощениях актеров на съемочной площадке. Шарлиз Терон не узнать в этой роли.