Скандал на Нацотборе Евровидения-2026: Jerry Heil заявила, что ее номер вырезали из эфира

Финал Национального отбора на "Евровидение-2026" в Украине сопровождался громким скандалом. Финалистка шоу Jerry Heil публично заявила, что телезрители не увидели ее номер в полном виде, несмотря на предыдущие обещания со стороны команды трансляции.
Jerry Heil на Нацотборе к Евровидению-2026
Jerry Heil в своем Telegram-канале рассказала о ситуации после своего выступления. По словам артистки, из телевизионной версии выступления песни Catharticus были вырезаны ключевые элементы постановки.
Однако, как выяснилось после выступления, эти детали так и не появились в кадре трансляции для зрителей Национального отбора к Евровидению-2026. Певица говорит, что на репетициях ей не раз обещали, что все будет показано в трансляции, но этого не произошло.
Jerry Heil добавила, что зрители увидели лишь упрощенную версию номера, тогда как полный замысел можно будет оценить с видео, снятого непосредственно из зала, который она пообещала опубликовать отдельно.
Организаторы Нацотбора пока публично не комментировали заявление артистки.
По итогам финала Jerry Heil заняла третье место, получив по 8 баллов от жюри и зрителей. Победителем Нацотбора стала группа Leléka с песней Ridnym, которая представит Украину на Евровидении-2026.
