Скандал на Нацотборе Евровидения-2026: Jerry Heil заявила, что ее номер вырезали из эфира



















Финал Национального отбора на "Евровидение-2026" в Украине сопровождался громким скандалом. Финалистка шоу Jerry Heil публично заявила, что телезрители не увидели ее номер в полном виде, несмотря на предыдущие обещания со стороны команды трансляции.

Jerry Heil на Нацотборе к Евровидению-2026

Jerry Heil в своем Telegram-канале рассказала о ситуации после своего выступления. По словам артистки, из телевизионной версии выступления песни Catharticus были вырезаны ключевые элементы постановки.

"Первым моим вопросом по возвращению со сцены в партер было: "Показали ли на экранах приборы?" (эти электроприборы – это специально разработанные для номера ломавшиеся приборы, искрились в определенные моменты постановки, создавая эффект коллапса)", – пояснила Jerry Heil.

Однако, как выяснилось после выступления, эти детали так и не появились в кадре трансляции для зрителей Национального отбора к Евровидению-2026. Певица говорит, что на репетициях ей не раз обещали, что все будет показано в трансляции, но этого не произошло.

Jerry Heil добавила, что зрители увидели лишь упрощенную версию номера, тогда как полный замысел можно будет оценить с видео, снятого непосредственно из зала, который она пообещала опубликовать отдельно.

Организаторы Нацотбора пока публично не комментировали заявление артистки.

По итогам финала Jerry Heil заняла третье место, получив по 8 баллов от жюри и зрителей. Победителем Нацотбора стала группа Leléka с песней Ridnym, которая представит Украину на Евровидении-2026.

