Скандал на Нацвідборі до Євробачення-2026: Jerry Heil заявила, що її номер вирізали з ефіру



















Фінал Національного відбору на Євробачення-2026 в Україні супроводжувався гучним скандалом. Фіналістка шоу Jerry Heil публічно заявила, що телеглядачі не побачили її номер у повному вигляді, попри попередні обіцянки з боку команди трансляції.

Jerry Heil на Нацвідборі до Євробачення-2026

Jerry Heil у своєму Telegram-каналі розповіла про ситуацію після свого виступу. За словами артистки, з телевізійної версії виступу пісні Catharticus були вирізані ключові елементи постановки.

"Першим моїм запитанням по поверненню зі сцени в партер було: "Чи показали на екранах прибори?" (ці електроприбори – це спеціально розроблені для номера прилади, які ламалися, іскрилися в певні моменти постановки, створюючи ефект колапсу)", – пояснила Jerry Heil.

Однак, як з’ясувалося після виступу, ці деталі так і не з’явилися в кадрі трансляції для глядачів Нацвідбору до Євробачення-2026. Співачка каже, що на репетиціях їй неодноразово обіцяли, що все буде показано в трансляції, але цього не сталося.

Jerry Heil додала, що глядачі побачили лише спрощену версію номера, тоді як повний задум можна буде оцінити з відео, знятого безпосередньо із залу, яке вона пообіцяла опублікувати окремо.

Організатори Нацвідбору поки що публічно не коментували заяву артистки.

За підсумками фіналу Jerry Heil посіла третє місце, отримавши по 8 балів від журі та глядачів. Переможцем Нацвідбору стала група Leléka з піснею Ridnym, яка й представить Україну на Євробаченні-2026.

