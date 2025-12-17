Організатори Євробачення здивували виглядом сцени у Відні та оголосили нові правила

Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2026 вперше показали, якою буде сцена майбутнього шоу.

Сцена Євробачення у Відні. Фото: з відкритих джерел

Музичний форум наступного року прийматиме Відень, а за підготовку ювілейного конкурсу відповідає австрійський суспільний мовник ORF. На пресконференції організатори розкрили ключові деталі сценографії та світлового оформлення.

Автором візуальної концепції став відомий художник-постановник Флоріан Відер, який працює над Євробаченням уже вдесяте. За його задумом, центральним елементом стане масштабна світлодіодна конструкція, виконана у формі вигнутого листка, яка слугуватиме головним візуальним акцентом.

Архітектуру сцени доповнять плавна дуга та складна багаторівнева опорна система. Окрему увагу приділили "зеленій кімнаті": її з’єднають зі сценою спеціальною доріжкою, що дозволить артистам пересуватися просто через глядацьку залу.

Організатори також оголосили оновлені правила для публіки. Як повідомляє Reuters, під час шоу у Відні глядачам дозволять демонструвати прапори будь-яких держав, за умови що вони не заборонені чинним законодавством. Організатори також не планують заглушувати негативну реакцію залу — свист чи невдоволення під час виступів залишатимуться в ефірі.

Таке рішення стало помітним контрастом із минулим роком, коли неоднозначну реакцію публіки на номер Ізраїлю у телетрансляції майже не було чути через накладені оплески.

"Ми не будемо нічого прикрашати чи уникати показу того, що відбувається, бо наше завдання — показати речі такими, якими вони є", — йдеться в повідомленні мовника", — йдеться у повідомленні ORF.

Як повідомляв портал "Коментарі", Ізраїль офіційно допущений до участі в пісенному конкурсі Євробачення-2026. Таке рішення ухвалила Європейська мовна спілка (EBU), попри тривалі суперечки всередині організації та заклики окремих країн до бойкоту. В EBU наголосили, що рішення ухвалене в межах оновлених правил конкурсу, а саме Євробачення залишається культурною подією "між суспільними мовниками, а не між урядами". Через це низка країн заявили про бойкот конкурсу.