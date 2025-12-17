logo_ukra

BTC/USD

86411

ETH/USD

2848.79

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.63

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки шоу бізнес Організатори Євробачення здивували виглядом сцени у Відні та оголосили нові правила
commentss НОВИНИ Всі новини

Організатори Євробачення здивували виглядом сцени у Відні та оголосили нові правила

Автором візуальної концепції Євробачення у Відні став відомий художник-постановник Флоріан Відер

17 грудня 2025, 20:38
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Організатори міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2026 вперше показали, якою буде сцена майбутнього шоу. 

Організатори Євробачення здивували виглядом сцени у Відні та оголосили нові правила

Сцена Євробачення у Відні. Фото: з відкритих джерел

Музичний форум наступного року прийматиме Відень, а за підготовку ювілейного конкурсу відповідає австрійський суспільний мовник ORF. На пресконференції організатори розкрили ключові деталі сценографії та світлового оформлення. 

Автором візуальної концепції став відомий художник-постановник Флоріан Відер, який працює над Євробаченням уже вдесяте. За його задумом, центральним елементом стане масштабна світлодіодна конструкція, виконана у формі вигнутого листка, яка слугуватиме головним візуальним акцентом. 

Архітектуру сцени доповнять плавна дуга та складна багаторівнева опорна система. Окрему увагу приділили "зеленій кімнаті": її з’єднають зі сценою спеціальною доріжкою, що дозволить артистам пересуватися просто через глядацьку залу.

Організатори також оголосили оновлені правила для публіки. Як повідомляє Reuters, під час шоу у Відні глядачам дозволять демонструвати прапори будь-яких держав, за умови що вони не заборонені чинним законодавством. Організатори також не планують заглушувати негативну реакцію залу — свист чи невдоволення під час виступів залишатимуться в ефірі.

Таке рішення стало помітним контрастом із минулим роком, коли неоднозначну реакцію публіки на номер Ізраїлю у телетрансляції майже не було чути через накладені оплески.

"Ми не будемо нічого прикрашати чи уникати показу того, що відбувається, бо наше завдання — показати речі такими, якими вони є", — йдеться в повідомленні мовника", — йдеться у повідомленні ORF.

Як повідомляв портал "Коментарі", Ізраїль офіційно допущений до участі в пісенному конкурсі Євробачення-2026. Таке рішення ухвалила Європейська мовна спілка (EBU), попри тривалі суперечки всередині організації та заклики окремих країн до бойкоту. В EBU наголосили, що рішення ухвалене в межах оновлених правил конкурсу, а саме Євробачення залишається культурною подією "між суспільними мовниками, а не між урядами". Через це низка країн заявили про бойкот конкурсу. 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://eurovisionworld.com/esc/stage-design-for-eurovision-2026-revealed
Теги:

Новини

Всі новини