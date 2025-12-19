Скандал не утихает: Полякова и Ефросинина шокировали заявлением о циничном смех во время чествования погибших воинов

Маша Ефросинина и Оля Полякова впервые прокомментировали скандал, возникший во время шоу "Лига смеха". Знаменитости смеялись, когда Иван Люленов исполнял песню, посвященную погибшим героям.

Фото: из открытых источников

Об инциденте Маша и Оля рассказали в новом выпуске шоу "Взрослые девушки". Во время исполнения финальной песни после награждения финалистов победу одержала команда Ефросининой — "Ледве". Инфлуэнсер призналась, что была одновременно удивлена и счастлива.

"И уже была нормальная под вискарем Юры Ткача. Нам говорят: 'Быстро все на сцену!' За кулисами все здороваются, едят, пьют. Нам говорят: садитесь! Мы садимся, Люленов поет. И тут немаловажный момент: мы не слышим, что поет Ваня, у нас нет мониторов", – рассказали Ефросинина и Полякова.

Ефросинина добавила, что знает: Люленов обычно исполняет веселые композиции. Она также объяснила, что никто их не предупредил о премьере, посвященной павшим героям.

"Мы не слышали ни слова, и это можно увидеть по всем. Потому что если бы смеялись только мы вдвоем, это означало бы, что все слышат. А на самом деле все люди продолжали общение и поздравления друг друга. А мы веселились, потому что в этот момент моя подруга Оля Полякова говорила: 'Я тебя прокляну за эту победу?" у нас вообще свое кино.

Звезды не понимают, почему в финале прозвучала столь серьезная песня и почему их не предупредили. Ефросинина и Полякова подчеркнули, что не собирались осквернить память погибших.

"Мы сами узнали об этом инциденте с ТикТока. И хотим вам сказать, что это основание, мы ничего не знали. Очень жаль, что так произошло. Зачем вставлять, они же видели, что все смеются. Снимайте Люленова и зал", – добавили они.

Как уже писали "Комментарии", финал сезона шоу "Лига смеха" обернулся скандалом из-за поведения известных украинских звезд Оли Поляковой и Маши Ефросининой. Во время выступления Ивана Люленова, исполнявшего песню, посвященную павшим украинским воинам, знаменитости засветились веселым смехом, что вызвало волну возмущения в сети.