Скандал в Камарило: американский актер Дэниел Стерн попал в полицию из-за попытки снять шлюху

Американского актера Дэниела Стерна, известного по роли неудачника грабителя Марва Мерчинса в фильмах "Один дома", оштрафовали после того, как он пытался договориться с проституткой. Инцидент произошел 10 декабря 2025 года в гостинице в Камарило, штат Калифорния, в самом разгаре рождественских праздников, сообщает TMZ.

Звезду «Один дома» Дэниела Стерна оштрафовали за попытку договориться с проституткой

По данным издания, 68-летний актер попытался организовать совместное времяпрепровождение с проституткой , однако его планы быстро прервала полиция. Стерна обвинили в склонении к проституции и ему выписали штраф. Подробности о сумме штрафа пока не разглашаются, но инцидент уже стал предметом обсуждений в СМИ.

Этот случай стал неожиданным для фанатов, помнящих актера по его комедийной роли в культовой франшизе "Один дома". Несмотря на праздничный период и курьезность ситуации, правоохранители действовали оперативно , отмечая, что возраст и популярность не освобождают от ответственности за нарушение закона.

Представители актера воздерживаются от комментариев. Инцидент подчеркивает, что даже знаменитости не застрахованы от последствий своих действий, особенно когда они нарушают уголовное или административное законодательство США.

Юристы отмечают: склонение к проституции в Калифорнии считается административным правонарушением, влекущим штрафы, а в отдельных случаях – арест. Известные лица в таких ситуациях пытаются избегать крупных медиа-скандалов, однако информация о Дэниеле Стерне быстро попала в СМИ из-за высокого интереса общественности.

