logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.08

EUR/UAH

50.14

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды скандал Скандал в Камарило: американский актер Дэниел Стерн попал в полицию из-за попытки снять шлюху
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал в Камарило: американский актер Дэниел Стерн попал в полицию из-за попытки снять шлюху

68-летнего Марва из «Один дома» обвинили в склонении к проституции – полиция прервала его рождественские планы.

10 января 2026, 22:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Американского актера Дэниела Стерна, известного по роли неудачника грабителя Марва Мерчинса в фильмах "Один дома", оштрафовали после того, как он пытался договориться с проституткой. Инцидент произошел 10 декабря 2025 года в гостинице в Камарило, штат Калифорния, в самом разгаре рождественских праздников, сообщает TMZ.

Скандал в Камарило: американский актер Дэниел Стерн попал в полицию из-за попытки снять шлюху

Звезду «Один дома» Дэниела Стерна оштрафовали за попытку договориться с проституткой

По данным издания, 68-летний актер попытался организовать совместное времяпрепровождение с проституткой , однако его планы быстро прервала полиция. Стерна обвинили в склонении к проституции и ему выписали штраф. Подробности о сумме штрафа пока не разглашаются, но инцидент уже стал предметом обсуждений в СМИ.

Этот случай стал неожиданным для фанатов, помнящих актера по его комедийной роли в культовой франшизе "Один дома". Несмотря на праздничный период и курьезность ситуации, правоохранители действовали оперативно , отмечая, что возраст и популярность не освобождают от ответственности за нарушение закона.

Представители актера воздерживаются от комментариев. Инцидент подчеркивает, что даже знаменитости не застрахованы от последствий своих действий, особенно когда они нарушают уголовное или административное законодательство США.

Юристы отмечают: склонение к проституции в Калифорнии считается административным правонарушением, влекущим штрафы, а в отдельных случаях – арест. Известные лица в таких ситуациях пытаются избегать крупных медиа-скандалов, однако информация о Дэниеле Стерне быстро попала в СМИ из-за высокого интереса общественности.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что Лариса Долина сбежала из РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости