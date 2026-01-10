Суд програла — квартиру не віддала: путіністка Лариса Доліна втекла з РФ і кинула покупчиню без житла

Скандал із квартирою путіністки Лариси Доліної отримав новий поворот. Попри рішення суду, яке зобов’язує співачку передати житло законній власниці, артистка залишила Росію і фактично зірвала процедуру виселення. У результаті покупчиня квартири залишилася без доступу до власного помешкання, за яке заплатила повну суму. Про це пишуть російські ЗМІ.

Афера з московською квартирою триває: Доліна зникла за кордоном, а законна власниця не може зайти у своє помешкання

Суд є — квартири немає

Раніше московський суд визнав угоду купівлі-продажу дійсною та зобов’язав Доліну звільнити квартиру і передати ключі покупчині Поліні Лурьє. Співачка почала вивозити речі, але робила це максимально повільно, постійно відкладаючи фінальний етап.

Коли ж настав день підписання акту прийому-передачі, ситуація різко змінилася.

"Я поїхала": як Доліна зірвала передачу житла

На зустріч із покупчинею замість самої Доліної прибув її представник — без юридичних повноважень. Він повідомив, що артистка виїхала з РФ і особисто передати квартиру не може.

Ключі формально привезли, але Поліна Лурьє відмовилася їх приймати без належно оформлених документів, побоюючись нових юридичних пасток і можливих претензій з боку Доліної в майбутньому.

За словами представника, путіністка нібито планує повернутися до країни-агресора лише 20 січня, і до цього моменту покупчиня не зможе заселитися у власну квартиру.

Потерпіла заручниця чужих маніпуляцій

Фактично жінка, яка законно придбала житло в Москві, не може ним користуватися, сплачуючи при цьому всі супутні витрати. Чергова затримка не лише виснажує нерви, а й може затягнути конфлікт ще на тижні.

Юристи не виключають, що наступним кроком стане примусове виселення за участі судових приставів, якщо Доліна й надалі ігноруватиме судові рішення.

Контекст

На тлі цього скандалу в Москві вже скасували ювілейний концерт Лариси Доліної, а історія з квартирною аферою дедалі більше б’є по її репутації навіть усередині РФ. Втеча з країни після програного суду лише посилила підозри щодо небажання артистки виконувати закон.

Нагадаємо, як передавали "Коментарі" , раніше Доліна обіцяла повернути Лур'є "все до копійки".