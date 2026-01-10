Скандал у Камаріло: американський актор Деніел Стерн потрапив у поліцію через спробу зняти повію

Американського актора Деніела Стерна, відомого за роллю грабіжника-невдахи Марва Мерчинса у фільмах "Один вдома", оштрафували після того, як він намагався домовитися з повією. Інцидент стався 10 грудня 2025 року у готелі в Камаріло, штат Каліфорнія, в самому розпалі різдвяних свят, повідомляє TMZ.

Зірку «Один вдома» Деніела Стерна оштрафували за спробу домовитися з повією

За даними видання, 68-річний актор спробував організувати спільне проведення часу з повією, проте його плани швидко перервала поліція. Стерна звинуватили у схилянні до проституції, і йому виписали штраф. Подробиці щодо суми штрафу наразі не розголошуються, але інцидент уже став предметом обговорень у медіа.

Цей випадок став несподіваним для фанатів, які пам’ятають актора за його комедійною роллю в культовій франшизі "Один вдома". Незважаючи на святковий період і курйозність ситуації, правоохоронці діяли оперативно, наголошуючи, що вік та популярність не звільняють від відповідальності за порушення закону.

Представники актора наразі утримуються від коментарів. Інцидент підкреслює, що навіть знаменитості не застраховані від наслідків власних дій, особливо коли вони порушують кримінальне чи адміністративне законодавство США.

Юристи наголошують: схиляння до проституції в Каліфорнії вважається адміністративним правопорушенням, що тягне за собою штрафи, а в окремих випадках – арешт. Відомі особи у таких ситуаціях намагаються уникати великих медіа-скандалів, однак інформація про Деніела Стерна швидко потрапила до ЗМІ через високий інтерес громадськості.

