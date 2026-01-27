Скандальная участница "Холостяка" объяснила, почему заплатила штраф в 5 тысяч долларов для СТБ

Обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамия и одна из самых обсуждаемых участниц 14 сезона шоу "Холостяк" впервые подробно объяснила, почему заплатила телеканалу СТБ штраф в размере 5 тысяч долларов.

София Шамия. Фото из открытых источников

София Шамия в интервью программе "Очі в очі" на YouTube-канале Марички Довбенко рассказала, что причиной штрафа стало не нарушение правил, а отказ играть по сценарию продюсеров.

"Потому что я просто не делала того, чего хотели. Потому что я решила уйти. Потому что я не создала еще большее шоу. Потому что я на коленях не извинялась. Просто они хотели шоу, а я этого шоу не дала. Это единственная причина", – сказала 21-летняя девушка.

Официально СТБ аргументировал штраф тем, что участница не простилась с главным героем шоу актером Тарасом Цымбалюком. Кроме того, участвовавшая в 13 сезоне Маричка Довбенко заявила, что в контрактах нет прямого требования обязательного прощания. Она также отметила, что проект оставляли и другие участницы, но штраф уплатила только Шамия.

София объяснила, что в договоре есть пункт о штрафе, если участник не предупреждает о намерении уйти из шоу "Холостяк" заранее.

"Никто из участниц не предупреждал за несколько дней. Потому что если ты решаешь уйти, ты уйдешь. Но это формальность. Договор составлен так, что если тебе поставили штраф, ты будешь платить. А если ты откажешься, заплатишь еще больше", – добавила Шамия.

Напомним, что скандал разгорелся после интервью Тараса Цымбалюка, где актер признался, что не испытал чувств ни к одной из участниц. Шамия публично требовала вернуть ей штраф. Модель объяснила, что не понимает, почему Цимбалюку можно говорить об отсутствии чувств к другим участницам шоу, а она должна платить штраф, потому что не попрощалась.

