Скандальная участница "Холостяка" объяснила, почему заплатила штраф в 5 тысяч долларов для СТБ

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамия и одна из самых обсуждаемых участниц 14 сезона шоу "Холостяк" впервые подробно объяснила, почему заплатила телеканалу СТБ штраф в размере 5 тысяч долларов.
София Шамия. Фото из открытых источников
София Шамия в интервью программе "Очі в очі" на YouTube-канале Марички Довбенко рассказала, что причиной штрафа стало не нарушение правил, а отказ играть по сценарию продюсеров.
Официально СТБ аргументировал штраф тем, что участница не простилась с главным героем шоу актером Тарасом Цымбалюком. Кроме того, участвовавшая в 13 сезоне Маричка Довбенко заявила, что в контрактах нет прямого требования обязательного прощания. Она также отметила, что проект оставляли и другие участницы, но штраф уплатила только Шамия.
София объяснила, что в договоре есть пункт о штрафе, если участник не предупреждает о намерении уйти из шоу "Холостяк" заранее.
Напомним, что скандал разгорелся после интервью Тараса Цымбалюка, где актер признался, что не испытал чувств ни к одной из участниц. Шамия публично требовала вернуть ей штраф. Модель объяснила, что не понимает, почему Цимбалюку можно говорить об отсутствии чувств к другим участницам шоу, а она должна платить штраф, потому что не попрощалась.