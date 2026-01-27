logo_ukra

Скандальна учасниця "Холостяка" пояснила, чому заплатила штраф 5 тисяч доларів для СТБ
commentss НОВИНИ Всі новини

Скандальна учасниця "Холостяка" пояснила, чому заплатила штраф 5 тисяч доларів для СТБ

Софія Шамія пояснила, чому телеканал СТБ оштрафував її на 5 тисяч доларів після участі у шоу "Холостяк-14".

27 січня 2026, 13:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Володарка титулу "Міс Україна 2023" Софія Шамія та одна з найобговорюваніших учасниць 14 сезону шоу "Холостяк", уперше детально пояснила, чому заплатила телеканалу СТБ штраф у розмірі 5 тисяч доларів. 

Скандальна учасниця "Холостяка" пояснила, чому заплатила штраф 5 тисяч доларів для СТБ

Софія Шамія. Фото з відкритих джерел

Софія Шамія в інтерв’ю програмі "Очі в очі" на YouTube-каналі Марічки Довбенко розповіла, що причина штрафу стало не порушення правил, а відмова грати за сценарієм продюсерів.

"Тому що я просто не робила того, чого хотіли. Тому що я вирішила піти. Тому що я не створила ще більше шоу. Тому що я на колінах не просила вибачення. Просто вони хотіли шоу, а я цього шоу не дала. Це єдина причина", – сказала 21-річна дівчина.

Офіційно СТБ аргументував штраф тим, що учасниця не попрощалася з головним героєм шоу актором Тарасом Цимбалюком. Крім того, Марічка Довбенко, яка брала участь у 13 сезоні, заявила, що в контрактах немає прямої вимоги обов’язкового прощання. Вона також зазначила, що проєкт залишали й інші учасниці, але штраф сплатила лише Шамія.

Софія пояснила, що у договорі є пункт про штраф, якщо учасниця не попереджає про намір піти з шоу "Холостяк" заздалегідь.

"Ніхто з учасниць не попереджав за декілька днів. Тому що якщо ти вирішуєш піти, ти підеш. Але це формальність. Договір складений так, що якщо тобі поставили штраф, то ти будеш платити. А якщо ти відмовишся, заплатиш ще більше", – додала Шамія.

Нагадаємо, що скандал розгорівся після інтерв’ю Тараса Цимбалюка, де актор зізнався, що не відчув почуттів до жодної з учасниць. Шамія публічно вимагала повернути їй штраф. Модель пояснила, що не розуміє, чому Цимбалюку можна говорити про відсутність почуттів до інших учасниць шоу, а вона має сплачувати штраф, бо не попрощалася.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=eAqA0Z6Kj34
