Скандальна учасниця "Холостяка" пояснила, чому заплатила штраф 5 тисяч доларів для СТБ

Slava Kot
Володарка титулу "Міс Україна 2023" Софія Шамія та одна з найобговорюваніших учасниць 14 сезону шоу "Холостяк", уперше детально пояснила, чому заплатила телеканалу СТБ штраф у розмірі 5 тисяч доларів.
Софія Шамія. Фото з відкритих джерел
Софія Шамія в інтерв’ю програмі "Очі в очі" на YouTube-каналі Марічки Довбенко розповіла, що причина штрафу стало не порушення правил, а відмова грати за сценарієм продюсерів.
Офіційно СТБ аргументував штраф тим, що учасниця не попрощалася з головним героєм шоу актором Тарасом Цимбалюком. Крім того, Марічка Довбенко, яка брала участь у 13 сезоні, заявила, що в контрактах немає прямої вимоги обов’язкового прощання. Вона також зазначила, що проєкт залишали й інші учасниці, але штраф сплатила лише Шамія.
Софія пояснила, що у договорі є пункт про штраф, якщо учасниця не попереджає про намір піти з шоу "Холостяк" заздалегідь.
Нагадаємо, що скандал розгорівся після інтерв’ю Тараса Цимбалюка, де актор зізнався, що не відчув почуттів до жодної з учасниць. Шамія публічно вимагала повернути їй штраф. Модель пояснила, що не розуміє, чому Цимбалюку можна говорити про відсутність почуттів до інших учасниць шоу, а вона має сплачувати штраф, бо не попрощалася.