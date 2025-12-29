Заплатила 200 тисяч: учасниця «Холостяка» Софія Шамія приголомшила умовами контракту



















Учасниця 14 сезону шоу "Холостяк" Софія Шамія, яка достроково покинула проект за власним бажанням, відверто розповіла про деякі умови контракту із телеканалом.

Софія Шамія. Фото: з відкритих джерел

За словами інфлюенсерки та "Міс Україна-2023", вона вимушена була заплатити 200 тисяч гривень штрафу за те, що вирішила покинути шоу. У новому випуску шоу "День з зіркою" на Люкс ФМ Софія Шамія також розкрила деякі інші деталі контракту.

За словами моделі, після проекту вона витратила ще багато грошей на терапію. Ведуча Таня Лі запитала, чому вона не вимагала моральної компенсації від телеканалу СТБ.

"Там був пункт у договорі, що навіть якщо ти помреш, нікого це не хвилює. Жартую, звісно. Здається, зараз попадаю під інший пункт про нерозголошення договору. Але там є пункт, якщо щось із тобою стається, то канал не несе ніякої відповідальності. І моральну компенсацію тобі ніхто не повинен виплачувати", — відповіла учасниця "Холостяка".

Нагадаємо, переможницею нового сезону проекту "Холостяк" стала Надін Головчук. А модель Софія Шамія за власним бажанням покинула 14 сезон шоу у третьому випуску. Вона зізналася, що не витримала тиску на проєкті.

Як повідомляв портал "Коментарі", українська акторка Наталка Денисенко показала глядачам, що залишалося за кадром романтичного шоу "Холостяк 14", де головним героєм був близький друг і колега — актор Тарас Цимбалюк. Вона провела екскурсію розкішним триповерховим будинком, у якому живуть дівчата, що борються за серце головного героя. Зазвичай глядачі бачать лише вітальню, де учасниці обговорюють побачення, але цього разу Наталка показала, як виглядає дім повністю — від кухні до спалень.