Скандал с участием российской блогерши Карины Фадеевой и казахстанской модели Гульсезим Алтайбековой на Бали приобретает совсем другой окрас после появления новых фактов. То, что изначально подавалось российской стороной в российских же СМИ как "внезапное и ничем не спровоцированное нападение", все больше выглядит типичной историей российской агрессии — на этот раз бытовой и идеологической, но с вполне знакомыми мотивами.

Громкий скандал на Бали получил новые детали: россиянка напала из-за украинской музыки

По информации, появившейся в сети, в частности в " T ypicalkaz ", именно Карина Фадеева стала инициатором конфликта. Причиной стало… звучание украинской музыки в баре. Россиянка потребовала от Гульсезима Алтайбековой выключить трек, который ей не понравился по очевидным политическим причинам. В ответ казахстанская модель произнесла "Слава Украине" — фразу, которая для украинцев символ достоинства и сопротивления, а для многих россиян до сих пор остается раздражителем.

После этого словесная перепалка переросла в физический конфликт. По имеющимся данным, именно со стороны компании Фадеевой первым полетел стакан. Эту информацию подтвердили и представители бара The Room , которые прямо опровергли версию о "беззащитной блоггерше". Несмотря на это, сама Фадеева предпочитала замолчать как собственную роль в начале драки, так и политический подтекст инцидента, а публично строя образ жертвы.

Финалом схватки стал удар тяжелым предметом по голове россиянки – по предварительным данным, это могла быть бутылка. Именно после этого Фадеев был госпитализирован и наложен швами. Однако теперь очевидно: речь идет не о "нападении из ниоткуда", а о результате агрессивного поведения и пренебрежения ко всему украинскому.

Отдельного внимания заслуживает позиция Казахстана. Министерство иностранных дел страны официально подтвердило задержание Гульсезима Алтайбековой и заявило, что внимательно следит за соблюдением ее прав и условий пребывания в Индонезии. Это контрастирует с типичной российской практикой — шум в соцсетях вместо правовых аргументов.

