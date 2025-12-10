logo

BTC/USD

92404

ETH/USD

3239.75

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды скандал "Сохнешь по мне": Безуглая неожиданно отреагировала на заявления украинского певца
commentss НОВОСТИ Все новости

"Сохнешь по мне": Безуглая неожиданно отреагировала на заявления украинского певца

Марьяна Безуглая намекнула, что Тарас Тополя к ней неравнодушен.

10 декабря 2025, 09:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Народная депутат Марьяна Безуглая сделала очередное заявление о лидере группы "Антитела" Тарасе Тополе. Народная избранница иронически спрашивает, действительно ли украинский артист "сохнет по ней".

"Сохнешь по мне": Безуглая неожиданно отреагировала на заявления украинского певца

Марьяна Безуглая и Тарас Тополя. Фото из открытых источников

В недавнем интервью Тарас Тополя рассказал, что получал от Марьяны Безуглой примерно десяток частных сообщений с разными оценками его творчества. По словам певца, именно такие противоречивые комментарии со стороны нардепки его насторожили, особенно учитывая дальнейшие публичные атаки в его адрес.

"Я с ней никогда физически не пересекался. Я не писал ей в соцсетях, даже на ее странице. Лишь иногда реагировал на ее комментарии", — отметил Тополя, добавляя, что депутат оставляла реакции под его публикациями.

Вечером 9 декабря Безуглая отреагировала на слова музыканта. Сначала она полностью отрицала, что когда-нибудь писала ему сообщение.

"Тополе никто не пишет, что даже выдумывает, что я писала-писала. Депрессняк, Тарас?" — написала Безуглая и прикрепила скриншот с заявлениями Тополи.

Однако уже через несколько минут опубликовала новое сообщение, где намекнула на якобы личную симпатию Тополи.

"Сохнешь ли по мне, Тополя?", — добавила нардепка.

Сам музыкант новых заявлений нардепки пока не комментирует.

Конфликт между Безуглой и Тополей продолжается с июня. Тогда депутат отреагировала на повреждение квартиры Тополя в результате российской атаки, назвав это "кармой" и обвинив певца в "фейковой службе". Тополя в ответ подал на нее в суд и объявил сбор средств на ее психиатрическую помощь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Марьяна Безуглая привязала развод Тараса и Елены Тополи к отставке Ермака.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая требует уволить Сырского.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/marybezuhla/5530
Теги:

Новости

Все новости