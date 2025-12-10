"Сохнешь по мне": Безуглая неожиданно отреагировала на заявления украинского певца

Рубрики
Народная депутат Марьяна Безуглая сделала очередное заявление о лидере группы "Антитела" Тарасе Тополе. Народная избранница иронически спрашивает, действительно ли украинский артист "сохнет по ней".
Марьяна Безуглая и Тарас Тополя. Фото из открытых источников
В недавнем интервью Тарас Тополя рассказал, что получал от Марьяны Безуглой примерно десяток частных сообщений с разными оценками его творчества. По словам певца, именно такие противоречивые комментарии со стороны нардепки его насторожили, особенно учитывая дальнейшие публичные атаки в его адрес.
Вечером 9 декабря Безуглая отреагировала на слова музыканта. Сначала она полностью отрицала, что когда-нибудь писала ему сообщение.
Однако уже через несколько минут опубликовала новое сообщение, где намекнула на якобы личную симпатию Тополи.
Сам музыкант новых заявлений нардепки пока не комментирует.
Конфликт между Безуглой и Тополей продолжается с июня. Тогда депутат отреагировала на повреждение квартиры Тополя в результате российской атаки, назвав это "кармой" и обвинив певца в "фейковой службе". Тополя в ответ подал на нее в суд и объявил сбор средств на ее психиатрическую помощь.
