Зірки скандал "Сохнеш по мені": Безугла несподівано відреагувала на заяви українського співака
"Сохнеш по мені": Безугла несподівано відреагувала на заяви українського співака

Мар’яна Безугла натякнула, що Тарас Тополя до неї небайдужий.

10 грудня 2025, 09:07
Народна депутатка Мар’яна Безугла зробила чергову заяву про лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополю. Народна обраниця іронічно запитує, чи справді український артист "сохне по ній".

"Сохнеш по мені": Безугла несподівано відреагувала на заяви українського співака

Мар'яна Безугла та Тарас Тополя. Фото з відкритих джерел

У нещодавньому інтерв’ю Тарас Тополя розповів, що отримував від Мар’яни Безуглої приблизно десяток приватних повідомлень з різними оцінками його творчості. За словами співака, саме такі суперечливі коментарі з боку нардепки його насторожили, особливо з огляду на подальші публічні атаки на його адресу.

"Я з нею ніколи фізично не перетинався. Я не писав їй у соцмережах, навіть на її сторінці. Лише інколи реагував на її коментарі", — зазначив Тополя, додаючи, що депутатка залишала реакції під його публікаціями.

Увечері 9 грудня Безугла відреагувала на слова музиканта. Спершу вона повністю заперечила, що коли-небудь писала йому повідомлення. 

"Тополі ніхто не пише, що аж видумує, що я писала-писала. Депресняк, Тарасе?" — написала Безугла та прикріпила скриншот з заявами Тополі.

Однак вже за кілька хвилин опублікувала новий допис, де натякнула на нібито особисту симпатію Тополі.

"Чи сохнеш по мені, Тополя?", — додала нардепка.

Сам музикант нові заяви нардепки поки не коментує.

Конфлікт між Безуглою та Тополею триває з червня. Тоді депутатка відреагувала на пошкодження квартири Тополі внаслідок російської атаки, назвавши це "кармою" та звинувативши співака у "фейковій службі". Тополя у відповідь подав на неї до суду та оголосив збір коштів на її психіатричну допомогу. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мар’яна Безугла прив’язала розлучення Тараса й Олени Тополь до відставки Єрмака.

Також "Коментарі" писали, що Безугла вимагає звільнити Сирського.



Джерело: https://t.me/marybezuhla/5530
