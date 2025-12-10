"Сохнеш по мені": Безугла несподівано відреагувала на заяви українського співака

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Народна депутатка Мар’яна Безугла зробила чергову заяву про лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополю. Народна обраниця іронічно запитує, чи справді український артист "сохне по ній".
Мар'яна Безугла та Тарас Тополя. Фото з відкритих джерел
У нещодавньому інтерв’ю Тарас Тополя розповів, що отримував від Мар’яни Безуглої приблизно десяток приватних повідомлень з різними оцінками його творчості. За словами співака, саме такі суперечливі коментарі з боку нардепки його насторожили, особливо з огляду на подальші публічні атаки на його адресу.
Увечері 9 грудня Безугла відреагувала на слова музиканта. Спершу вона повністю заперечила, що коли-небудь писала йому повідомлення.
Однак вже за кілька хвилин опублікувала новий допис, де натякнула на нібито особисту симпатію Тополі.
Сам музикант нові заяви нардепки поки не коментує.
Конфлікт між Безуглою та Тополею триває з червня. Тоді депутатка відреагувала на пошкодження квартири Тополі внаслідок російської атаки, назвавши це "кармою" та звинувативши співака у "фейковій службі". Тополя у відповідь подав на неї до суду та оголосив збір коштів на її психіатричну допомогу.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Мар’яна Безугла прив’язала розлучення Тараса й Олени Тополь до відставки Єрмака.
Також "Коментарі" писали, що Безугла вимагає звільнити Сирського.