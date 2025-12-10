"Сохнеш по мені": Безугла несподівано відреагувала на заяви українського співака

Народна депутатка Мар’яна Безугла зробила чергову заяву про лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополю. Народна обраниця іронічно запитує, чи справді український артист "сохне по ній".

Мар'яна Безугла та Тарас Тополя. Фото з відкритих джерел

У нещодавньому інтерв’ю Тарас Тополя розповів, що отримував від Мар’яни Безуглої приблизно десяток приватних повідомлень з різними оцінками його творчості. За словами співака, саме такі суперечливі коментарі з боку нардепки його насторожили, особливо з огляду на подальші публічні атаки на його адресу.

"Я з нею ніколи фізично не перетинався. Я не писав їй у соцмережах, навіть на її сторінці. Лише інколи реагував на її коментарі", — зазначив Тополя, додаючи, що депутатка залишала реакції під його публікаціями.

Увечері 9 грудня Безугла відреагувала на слова музиканта. Спершу вона повністю заперечила, що коли-небудь писала йому повідомлення.

"Тополі ніхто не пише, що аж видумує, що я писала-писала. Депресняк, Тарасе?" — написала Безугла та прикріпила скриншот з заявами Тополі.

Однак вже за кілька хвилин опублікувала новий допис, де натякнула на нібито особисту симпатію Тополі.

"Чи сохнеш по мені, Тополя?", — додала нардепка.

Сам музикант нові заяви нардепки поки не коментує.

Конфлікт між Безуглою та Тополею триває з червня. Тоді депутатка відреагувала на пошкодження квартири Тополі внаслідок російської атаки, назвавши це "кармою" та звинувативши співака у "фейковій службі". Тополя у відповідь подав на неї до суду та оголосив збір коштів на її психіатричну допомогу.

