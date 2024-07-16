logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды скандал Стало известно, когда юморист Руслан Ханумак сбежал в Америку
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, когда юморист Руслан Ханумак сбежал в Америку

По источникам СМИ, он покинул страну еще раньше, чем сообщил в соцсетях

сегодня, 15:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

В центре скандала оказался известный украинский юморист Руслан Ханумак, который, по информации СМИ, покинул страну значительно раньше, чем сообщал об этом публично. Согласно информации УП, Ханумак пересек украинско-венгерскую границу на пункте пропуска Вилок еще в начале мая, тогда как ранее утверждал, что его отъезд произошел в июле.                                                                                        

Стало известно, когда юморист Руслан Ханумак сбежал в Америку

Стало известно, когда на самом деле актер Ханумак выехал из страны

3 июля Руслан Ханумак разместил в социальных сетях видео, где он встречается со своим сыном от Алины Шаманской. В этом видео юморист объяснил, что принял решение переехать в США ради будущего своего ребенка.                                                                                                   

После волны обвинений, Ханумак опубликовал скриншот из приложения Резерв+, подтверждающий, что у него есть отсрочка от мобилизации из-за здоровья — у юмориста диагностирована астма. Тем не менее, вскоре данное сообщение было удалено с его страницы. Подчеркнем, что  астма в легкой форме уже не является причиной отсрочки от мобилизации.

По источникам УП, Ханумак фактически покинул Украину еще в мае, что ставит под сомнение его заявления о сроках и обстоятельствах отъезда.                                                                                                                                             

Ранее “Комментарии” писали, что Таня Пренткович и Андрей Гонковский, известные украинские блогеры, вновь оказались в центре внимания. Инфлюенсеры рассказали в Instagram о своём переезде за границу. Их решение уехать из Украины вызвало много споров среди подписчиков.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tabloid.pravda.com.ua/scandal/stalo-vidomo-koli-naspravdi-aktor-hanumak-vijihav-z-krajini-2005150/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости