Стало известно, когда юморист Руслан Ханумак сбежал в Америку

В центре скандала оказался известный украинский юморист Руслан Ханумак, который, по информации СМИ, покинул страну значительно раньше, чем сообщал об этом публично. Согласно информации УП, Ханумак пересек украинско-венгерскую границу на пункте пропуска Вилок еще в начале мая, тогда как ранее утверждал, что его отъезд произошел в июле.

Стало известно, когда на самом деле актер Ханумак выехал из страны

3 июля Руслан Ханумак разместил в социальных сетях видео, где он встречается со своим сыном от Алины Шаманской. В этом видео юморист объяснил, что принял решение переехать в США ради будущего своего ребенка.

После волны обвинений, Ханумак опубликовал скриншот из приложения Резерв+, подтверждающий, что у него есть отсрочка от мобилизации из-за здоровья — у юмориста диагностирована астма. Тем не менее, вскоре данное сообщение было удалено с его страницы. Подчеркнем, что астма в легкой форме уже не является причиной отсрочки от мобилизации.

По источникам УП, Ханумак фактически покинул Украину еще в мае, что ставит под сомнение его заявления о сроках и обстоятельствах отъезда.

Ранее “Комментарии” писали, что Таня Пренткович и Андрей Гонковский, известные украинские блогеры, вновь оказались в центре внимания. Инфлюенсеры рассказали в Instagram о своём переезде за границу. Их решение уехать из Украины вызвало много споров среди подписчиков.

