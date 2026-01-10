Суд проиграла — квартиру не отдала: путинистка Лариса Долина сбежала из РФ и бросила покупательницу без жилья

Скандал с квартирой путинистки Ларисы Долиной получил новый поворот. Несмотря на решение суда, обязывающего певицу передать жилье законной владелице , артистка покинула Россию и фактически сорвала процедуру выселения. В результате покупка квартиры осталась без доступа к собственному жилью, за которое заплатила полную сумму. Об этом пишут российские СМИ.

Афера с московской квартирой продолжается: Долина исчезла за границей, а законная владелица не может зайти в свою квартиру

Суд есть – квартиры нет

Ранее московский суд признал сделку купли-продажи действительной и обязал Долину освободить квартиру и передать ключи покупателю Полине Лурье . Певица принялась вывозить вещи, но делала это максимально медленно, постоянно откладывая финальный этап.

Когда же настал день подписания акта приема-передачи, ситуация резко изменилась.

"Я уехала": как Долина сорвала передачу жилья

На встречу с покупательницей вместо самой Долиной прибыл ее представитель без юридических полномочий . Он сообщил, что артистка уехала из РФ и лично передать квартиру не может.

Ключи формально привезли, но Полина Лурье отказалась принимать их без надлежаще оформленных документов, опасаясь новых юридических ловушек и возможных претензий со стороны Долиной в будущем.

По словам представителя, путинистка якобы планирует вернуться в страну-агрессор только 20 января , и к этому моменту покупательница не сможет заселиться в собственную квартиру.

Потерпевшая заложница чужих манипуляций

Фактически женщина, законно купившая жилье в Москве, не может им пользоваться , платя при этом все сопутствующие расходы. Очередная задержка не только истощает нервы, но может затянуть конфликт еще на неделе.

Юристы не исключают, что следующим шагом станет принудительное выселение с участием судебных приставов , если Долина и дальше будет игнорировать судебные решения.

Контекст

На фоне этого скандала в Москве уже упразднили юбилейный концерт Ларисы Долиной , а история с квартирной аферой все больше бьет по ее репутации даже внутри РФ. Бегство из страны после проигранного суда лишь усилило подозрения в нежелании артистки исполнять закон.

Напомним, как передавали "Комментарии", ранее Долина обещала вернуть Лурье "все до копейки".