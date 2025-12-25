"Судный день настанет": беглец Винник после последнего скандала жестко пригрозил журналистам

Известный украинский певец Олег Винник эмоционально отреагировал на недавние обвинения, якобы призвал украинцев прощать все преступления, совершенные россиянами. 52-летний артист объяснил в своем Instagram, что не имел никакого отношения к подобным заявлениям, а все сообщения в медиа являются лишь "выдумками желтой прессы". Он отметил, что справедливость рано или поздно придет и судного дня не избежать.

По словам Винника, во время концерта в Германии он действительно говорил о прощении, но его слова имели совсем другой смысл и не касались конкретных стран или народов.

"Прочтите текст внимательно. Мои слова не касались Украины или призыва прощать определенные народы. Это было высказывание об общих человеческих отношениях, о прощении друг друга. Мои слова были сказаны перед Рождеством, в период светлого праздника, когда важно думать о ценностях и доброте. Они были о том, что мы должны уметь прощать друг другу". подчеркнул певец.

Винник призвал не извращать его слова и не вкладывать в них иного содержания. Он добавил, что прежде всего украинец и его болит за страну, которая сейчас переживает тяжелые времена.

"Пожалуйста, не искажайте мои слова", – подчеркнул артист.

Напоминаем, что инцидент связан с видео с концерта Олега Винника, где он говорил о том, что прощать тяжело и больно, но это необходимо. Часть пользователей распространила эту запись с комментарием, что певец имел в виду украинцев и россиян, что вызвало волну критики и возмущения сети.

Как уже писали "Комментарии", украинский певец Олег Винник, который в начале полномасштабного вторжения переехал в Германию и почти не появлялся в украинском медиапространстве, наконец дал интервью, в котором попытался объяснить свою скандальную фразу о "глоток свежего воздуха".