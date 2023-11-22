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Сын Брэда Питта подверг резкой критике своего отца: назвал его назвал "м***ком мирового класса"

Пакс Джоли-Питт раскритиковал своего отца популярного актера Брэда Питта.

сегодня, 17:52
Автор:
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Slava Kot
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Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли Пакс Джоли-Питт шокировал своим постом в Instagram, где назвал отца "мудаком мирового класса". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Times.

Сын Брэда Питта подверг резкой критике своего отца: назвал его назвал "м***ком мирового класса"

Брэд Питт и его сын Пакс. Фото из открытых источников

У Анджелины Джоли и Брэда Питта было шесть общих детей. Трое биологических – Шайло, Нокс и Вивьен; трое приемных – Мэддокс, Пакс и Захара. Пара шокировала всех, когда объявила, что разводится после пяти лет брака.


Недавно СМИ нашли одну из записей их приемного сына Пакса Джоли-Питта, в котором он резко отзывался о своем отце. Пост датирован 2020 годом, когда Паксу было 16 лет. В День отца он опубликовал фотографию Брэда Питта с оскорбительным комментарием.

"Поздравляю с Днем отца мудака мирового уровня. Ты снова и снова доказал, что ты ужасный и подлый человек. Ты превратил жизнь моих близких в ад. Ты можешь говорить себе и миру все, что угодно, но правда когда-нибудь выплывет наружу. Так что с Днем отца, злое долбанное человеческое существо", — говорилось в сообщении.

СМИ подтвердили, что страница Instagram принадлежит сыну Брэда Питта Паксу, который использовал ее для общения с друзьями и одноклассниками.

Брэд Питт официально не отреагировал на сообщение сына, однако источник в ближайшем окружении актера ответил, что "досадно видеть, как Брэда изображают, как "плохого человека", хотя это далеко от истины".

Интересно, что Пакс был не единственным, кто дал понять, что не хочет иметь много общего с отцом. Несколько дней назад 18-летняя дочь актеров дебютировала на сцене своего университета и представилась, как Захара Джоли, избежав двойной фамилии Джоли-Питт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Майк Тайсон рассказал, как застукал бывшую жену с Брэдом Питтом.

Также "Комментарии" писали, что People назвал самого сексуального мужчину 2023 года.



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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/brad-pitt-is-a-world-class-a-hole-his-son-pax-wrote-on-instagram-r9h6fcfh2
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