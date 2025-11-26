logo

Темное прошлое Половинкиной вышло наружу — зрители шокированы биографией потенциальной победительницы «Холостяка-14»

Анастасия Половинкина, которую фанаты уже называют главной претенденткой на победу в шоу, скрывала довольно громкие факты о своей жизни — от тюремной камеры до абсурдной травмы, выбившей четыре зуба. Скандал разгорается именно тогда, когда интерес к финалу сезона на пике.

26 ноября 2025, 16:57
Проніна Анна

О подробностях биографии Анастасии Половинкиной сообщил женский журнал "Хочу". И именно после этого в сети вспыхнула новая волна обсуждений: фанаты не ожидали, что у самой яркой участницы проекта есть такое прошлое.

Темное прошлое Половинкиной вышло наружу — зрители шокированы биографией потенциальной победительницы «Холостяка-14»

Анастасия Половинкина — самая обсуждаемая участница «Холостяк-14» и возможная победительница сезона.

Половинкина, которой сейчас 30, работает в сфере милтека, занимается коммуникациями с разработчиками оборонных технологий и участвует в проектах, связанных с военным оборудованием. Но до серьезной карьеры в защитнике Настя успела пройти через тюремную камеру: во время поездки за границу она нарушила местные законы и провела 10 суток за решеткой . После этого дело было закрыто, но история оставила заметный след.

Не менее бурно обсуждают и другой эпизод: за несколько дней до кастинга девушка выбила себе четыре зуба , когда ее собака резко рванула вперед и сбила ее с ног. Несмотря на травму, Половинкина пришла на кастинг и стала одной из самых заметных участниц.

И, похоже, не зря Тарас Цимбалюк открыто проявляет симпатию к Насте, публикует с ней общие романтические фото и не скрывает эмоций. В сети уже ходят слухи, что девушка может стать победительницей сезона. Дополнительный интерес подогревает и то, что Половинкина подружилась с Наталией Денисенко, близкой подругой Цимбалюка, которая бывает в шоу крайне редко.

Пока зрители только догадываются, чем завершится сезон, имя Половинкиной стало самым громким скандалом "Холостяка-14".

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что шестой выпуск "Холостяка 14" закончился скандалом. Одна из участниц Юлия Коренюк, которая до этого держалась сдержанно, заявила Тарасу, что хочет немедленно уехать домой, мол, не выдерживает разлуки с сыном. Казалось бы, искреннее признание, но Цымбалюк воспринял это совсем по-другому. Он предложил ей какие-либо условия, чтобы она осталась, но Юля настаивала на своем. Ее непреклонность вызвала у холостяка резкую реакцию: он прямо спросил, не манипуляция ли это, и не скрывается ли за словами о ребенке простая неготовность быть в проекте. Ситуация быстро обострилась. Тарас не скрывал раздражение — в закадровых комментариях он признался, что почувствовал себя обманутым и использованным. Юля рассказала, что ждала от него эмоционального жеста — мол, он должен был ее остановить. Но этого не вышло. Через несколько минут она села в авто и уехала, оставив Цимбалюка в полном шоке.



