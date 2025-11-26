Темне минуле Половинкіної спливло назовні — глядачі шоковані біографією потенційної переможниці «Холостяка-14»

Про подробиці біографії Анастасії Половинкіної повідомив жіночий журнал "Хочу". І саме після цього в мережі спалахнула нова хвиля обговорень: фанати не очікували, що найяскравіша учасниця проєкту має таке минуле.

Анастасія Половинкіна — найскандальніша учасниця «Холостяка-14», яка вже стала фавориткою глядачів і головного героя.

Половинкіна, якій нині 30, працює у сфері мілтеку, займається комунікаціями з розробниками оборонних технологій і бере участь у проєктах, пов'язаних із військовим обладнанням. Але до серйозної кар’єри в оборонці Настя встигла пройти через тюремну камеру: під час поїздки за кордон вона порушила місцеві закони і провела 10 діб за ґратами. Після цього справу закрили, але історія залишила помітний слід.

Не менш бурхливо обговорюють і інший епізод: за кілька днів до кастингу дівчина вибила собі чотири зуби, коли її собака різко рвонув уперед і збив її з ніг. Попри травму, Половинкіна прийшла на кастинг і стала однією з найпомітніших учасниць.

І, схоже, не дарма — Тарас Цимбалюк відкрито проявляє симпатію до Насті, публікує з нею спільні романтичні фото й не приховує емоцій. У мережі вже ширяться чутки, що дівчина може стати переможницею сезону. Додатковий інтерес підігріває й те, що Половинкіна подружилася з Наталкою Денисенко, близькою подругою Цимбалюка, що буває в шоу вкрай рідко.

Поки глядачі лише здогадуються, чим завершиться сезон, ім’я Половинкіної вже стало найгучнішим скандалом "Холостяка-14".

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав, що шостий випуск “Холостяка 14” закінчився скандалом. Одна з учасниць Юлія Коренюк, яка до цього трималася стримано, заявила Тарасу, що хоче негайно поїхати додому — мовляв, не витримує розлуки з сином. Здавалося б, щире зізнання, але Цимбалюк сприйняв це зовсім інакше. Він запропонував їй будь-які умови, аби вона залишилася, але Юля наполягала на своєму. Її непохитність викликала в холостяка різку реакцію: він прямо запитав, чи це не маніпуляція, і чи не ховається за словами про дитину проста неготовність бути в проєкті. Ситуація швидко загострилася. Тарас не приховував роздратування — у “закадрових” коментарях він зізнався, що відчув себе обдуреним і використаним. Юля ж розповіла, що чекала від нього емоційного жесту — мовляв, він мав її зупинити. Але цього не сталося. Через кілька хвилин вона сіла в авто і поїхала, залишивши Цимбалюка в повному шоці.