Тоня Матвиенко заплатила за исполнение песен Рыбчинского



















Скандал вокруг исполнения песен Юрия Рыбчинского дочерью Нины Матвиенко получил решение. После резкого заявления Евгения Рыбчинского о нарушении авторских прав Тоня Матвиенко уплатила необходимую сумму за право исполнять композиции, написанные для хора имени Веревки. Об этом рассказал сам Евгений в интервью проекту "Наедине с Гламуром".

Тоня Матвиенко заплатила, чтобы ей разрешили петь песни своей матери

По словам Рыбчинского, вопрос был решен без конфликтов – Матвиенко выполнила все требования и теперь может официально включать эти песни в свой репертуар. Он отметил, что доволен результатом, ведь спор удалось уладить цивилизованно, но подчеркнул: нарушение авторских прав он и дальше будет выносить в публичную плоскость, поскольку считает это формой кражи.

Евгений также уточнил, что певица сначала не знала, что песни ее матери не являются ее творческим наследием. Они были созданы для коллектива, где Нина Матвиенко была только исполнительницей. Поэтому, по словам Рыбчинского, он не "атаковал" артистку, а объяснял юридические нюансы и необходимость заключить договор.

"Все конфликты разрешаются абсолютно полюбовно, и этот тоже. Надо понимать, что нарушение авторских прав – это такое же преступление, как и когда украли кошелек. Если вы поймали кого-то за руку, вы же не будете ему на ухо шептать, чтобы отдал кошелек. Вы будете громко кричать! Так вот, о нарушении наших . понимала и не знала, что песни, которые исполняла ее мама, она не может исполнять, потому что это не наследие.

Любопытно, что единая фиксированная цена за исполнение произведений Рыбчинского отсутствует. Разрешение может быть предоставлено и бесплатно, и за несколько тысяч долларов – все зависит от того, насколько исполнитель передает эмоцию и глубину композиции.

