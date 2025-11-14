Тоня Матвієнко заплатила за виконання пісень Рибчинського



















Скандал навколо виконання пісень Юрія Рибчинського дочкою Ніни Матвієнко отримав розв’язку. Після різкої заяви Євгена Рибчинського про порушення авторських прав Тоня Матвієнко сплатила необхідну суму за право виконувати композиції, написані для хору імені Верьовки. Про це розповів сам Євген в інтерв’ю проєкту "Наодинці з Гламуром".

Тоня Матвієнко заплатила, аби їй дозволили співати пісні своєї матері

За словами Рибчинського, питання вирішили без конфліктів – Матвієнко виконала всі вимоги та тепер може офіційно включати ці пісні до свого репертуару. Він зазначив, що задоволений результатом, адже спір вдалося владнати цивілізовано, але підкреслив: порушення авторських прав він і надалі виноситиме в публічну площину, бо вважає це формою крадіжки.

Євген також уточнив, що співачка спершу не знала, що пісні її матері не є її творчою спадщиною. Вони були створені для колективу, де Ніна Матвієнко лише була виконавицею. Тому, за словами Рибчинського, він не "атакував" артистку, а пояснював юридичні нюанси та необхідність укласти договір.

"Всі конфлікти вирішуються абсолютно полюбовно, і цей також. Треба розуміти, що порушення авторських прав – це такий самий злочин, як і коли вкрали гаманець. Якщо ви впіймали когось за руку, ви ж не будете йому на вухо шепотіти, аби віддав гаманець. Ви будете голосно кричати! Так от, про порушення наших із батьком авторських прав я буду кричати завжди вголос. Тоня не розуміла і не знала, що пісні, які виконувала її мама, вона не може виконувати, бо це не спадщина. Мама була просто виконавицею цих пісень", – пояснив Євген Рибчинський.

Цікаво, що єдина фіксована ціна за виконання творів Рибчинського відсутня. Дозвіл можуть надати і безплатно, і за кілька тисяч доларів – усе залежить від того, наскільки виконавець передає емоцію та глибину композиції.

